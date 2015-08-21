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    Смородская: «Не думаю, что клуб будет брошен главным спонсором»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала изменения в руководстве РЖД. Смородская считает,что после ухода из компании Владимира Якунина, клуб не останется без поддержки.

    «Считаю, что «Локомотив» — это очень большой клуб с очень большой историей. Конечно, изменения в РЖД носят кардинальный характер. С уходом Якунина ушла целая эпоха. Он очень много сделал для РЖД. Дай бог новому руководителю приблизиться к этим результатами. Что касается «Локомотива», считаю, что клуб с такой историей не может быть брошен главным спонсором. Я в это не верю.

    Плюс у нас долгосрочные спонсорские договоры. Думаю, что всё будет хорошо и с «Локомотивом», и с РЖД», - сказала Смородская

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 11:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 августа 2015, 13:54

      олюшку походу готовят к пинку!! хорошему такому..под зад!!

      0
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 21 августа 2015, 12:59

      Засуетилась миньетчица, боится, что скоро выдворят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Best since day one 21 августа 2015, 12:46

      Ну как минимум хуже быть не должно. Якунин все равно всегда было до лампочки что творится в футбольном Локо...

      0
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      Рейтинг: +9

      Рубик Кубик 21 августа 2015, 12:00

      Пора в пирдив Локовцам.

      -1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich > Рубик Кубик 21 августа 2015, 12:14

      Сасай татарин

      3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Рубик Кубик 21 августа 2015, 19:56

      Учи русский язык, джигит...

      0
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      Рейтинг: +24

      Carhartt > Mamont88 21 августа 2015, 22:12

      Твой клуб куда то далеко уполз? Вроде уже второй десяток лет как позади

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