Смородская: «Не думаю, что клуб будет брошен главным спонсором»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала изменения в руководстве РЖД. Смородская считает,что после ухода из компании Владимира Якунина, клуб не останется без поддержки.

«Считаю, что «Локомотив» — это очень большой клуб с очень большой историей. Конечно, изменения в РЖД носят кардинальный характер. С уходом Якунина ушла целая эпоха. Он очень много сделал для РЖД. Дай бог новому руководителю приблизиться к этим результатами. Что касается «Локомотива», считаю, что клуб с такой историей не может быть брошен главным спонсором. Я в это не верю.

Плюс у нас долгосрочные спонсорские договоры. Думаю, что всё будет хорошо и с «Локомотивом», и с РЖД», - сказала Смородская