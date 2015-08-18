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    Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

    Стала известна причина по которой нападающий «Зенита» Александр Кержаков не появляется на тренировках второй команды сине-бело-голубых. В настоящий момент форвард находится в расположении испанской «Севильи», в которой он проходит стажировку и изучает основные аспекты взаимодействия главного тренера и спортивного директора.

    Ожидается, что в ближайшее время игрок вернется в Санкт-Петербург, объявит о завершении карьеры футболиста и войдет в структуру «Зенита».

    Напомним, что Кержаков выступал за «Севилью» в период с 2007 по 2008 год, после чего вернулся в РФПЛ в московское «Динамо».

    Источник: 100ТВ

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    18.08.2015 17:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 19 августа 2015, 00:48

      рашка не держит конкуренцию в европе(погреб исключение)

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 августа 2015, 23:51

      НАДО ИСПЫТЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ БОМБАРДИРУ СБОРНОЙ ЗА ВСЁ ВРЕМЯ

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 18 августа 2015, 20:56

      А как же "...буду бить"?

      0
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 18 августа 2015, 20:18

      неужели ЭТО УГ ещё будет футболом заниматься после завершения карьеры???

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 18 августа 2015, 19:41

      а ПИРЛО продолжает радовать нас своей игрой.Олич забивает пусть и не так много, но играет и бьется.
      А Кержаков познает АЗЫ

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2015, 19:18

      местных птиц вокруг стадиона пугает

      0
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      Рейтинг: 0

      18 августа 2015, 19:16

      Test

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 августа 2015, 18:42

      Слабак,с паспортом в нашем чемпионате,в любую команду,а он........

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 августа 2015, 18:32

      Олич в 35 в буденслиге по 10-20 мячей клипает )))))))

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 18 августа 2015, 18:29

      Наверное любимую скамейку ищет, с которой сроднился в Севилье.

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