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    Помощники медслужбы, радовавшиеся голу ЦСКА, больше не будут работать со «Спартаком»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.сообщил, что помощники медслужбы «Спартака», открыто радовавшиеся голу Ахмеда Мусы в ворота «красно-белых», больше не будут работать с клубом.

    «Работники, радовавшиеся голу ЦСКА, не имеют никого отношения к клубу. Это волонтеры-стюарды из числа набранных стадионом. Я был удивлен, увидев их реакцию на гол Мусы, хотя перед каждым матчем они получают инструкцию не проявлять эмоций. Больше этих людей на месте помощников медслужбы не будет», – заявил Вартапетов.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2015 13:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 августа 2015, 17:21

      Моду на тёрки с медиками Особенный ввёл, что ли? )))

      0
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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 18 августа 2015, 17:12

      Спалились черти)))))

      0
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      Рейтинг: +10

      gfhthj 18 августа 2015, 16:19

      вот что проклятые кони с людьми делают:D

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 18 августа 2015, 14:32

      дурни.И зарплату видно неплохую получали, ну что сказать - КОНИ необразованные.

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      Рейтинг: +66

      Possible 18 августа 2015, 14:10

      отставить радость)

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      Рейтинг: +12

      кайрат2701 > Possible 18 августа 2015, 20:35

      Знают за кого болеть, красавчики!!!

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