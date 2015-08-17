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    Карпин: «Что тут оценивать, на табло 0:4»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин не стал искать оправдания после разгромного поражения от «Томи» в 7-м туре ФНЛ (0:4). По мнению специалиста, томская команда намного более мастеровитая.

    «Что здесь оценивать, на табло все видно. На данный момент расстановка сил такая, по игре что-то комментировать смысла нет. Сами сегодня все видели — моменты были. И выход один на один был, и с двух метров по воротам не попали. Чего не хватает? Видимо, мастерства. «Томь» не зря носит звание одного из фаворитов ФНЛ», — заявил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 19:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +348

      343443 18 августа 2015, 14:37

      валере пора подумать об отставке.и идти тренировать какую нибудь любительскую команду

      0
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      Рейтинг: +18

      Tiran-spec777 17 августа 2015, 21:27

      Валера, прежде чем комментировать других, лучше в своей команд порядок наведи! Тряпло!!!

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 17 августа 2015, 20:38

      А еще он негров не любит.

      0
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      Рейтинг: +21

      Big_bearrr 17 августа 2015, 20:30

      Валероверим

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 17 августа 2015, 20:18

      Бездарность она и в ФНЛ бездарность, клоун-шоумен

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      Рейтинг: +348

      343443 > plusnindimon 18 августа 2015, 14:38

      в клуб любитель нужно валеру отправить

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      Рейтинг: +36

      salonik 17 августа 2015, 20:09

      Валера привил армавиру спартаковский дух)

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 17 августа 2015, 19:55

      иди сюда волера

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      Рейтинг: +224

      Ele13 17 августа 2015, 19:54

      7 туров, 0 голов, 5 пропущенных. Тяжело, видно, Валере к ФНЛ привыкать.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 17 августа 2015, 19:46

      оценивать не чего.

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