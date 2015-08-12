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    Алханов: «Потолок зарплат таит в себе опасность»

    Президент грозненского «Терека» Хайдар Алханов высказал свое отношение к потенциальному потолку зарплат в российском футболе.

    «Вопрос довольно интересный и неоднозначный. Для клубов, считаю, введение потолка зарплат выгодно с финансовой точки зрения. Но здесь заложена опасность. Как команды будут приглашать к себе хороших игроков? Ведь в случае ограничения зарплаты 2 миллионами рублей в месяц, игроки нашего чемпионата будут уезжать в те же страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, даже в Азербайджане сейчас зарплаты очень неплохие. В ряде клубов 50-60 тысяч долларов в месяц. Поймите, век игрока недолог. Сейчас часто во главу угла ставятся деньги. Нужно зарабатывать, и здесь никого особо осуждать не стоит. Во-вторых, как, например, Халк или Аксель Витсель согласятся на урезание зарплат?!», - вопросил функционер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 22:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      muslim.095 13 августа 2015, 02:56

      Алханов купите игроков как рыбус

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 августа 2015, 22:33

      а как сечас они о*уевают? , выграли хотяб ле, получи премеальные , будеш в почете , а то как живанилда судей учит уже смотреть б*я смешно и обидно , понятно что среди и судей п*дарасов до*уя, но ты выграй что то серьезное , чепушило латинское, потом тут п**ди хоть на милера.

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > iiiiiws 12 августа 2015, 22:43

      Ну Лигу Европы он выигрывал с Порту)))Так что твоё пожелание он уже выполнил. Ну а на счёт судей и т. п. и т.д. у нас не то что судей и футболистов то нужно учить играть и бегать.

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