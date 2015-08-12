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    Де Хеа - в заявке «МЮ» на Лигу чемпионов

    Стала известна заявка английского «Манчестер Юнайтед» на 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в котором манкунианцам будет противостоять бельгийский «Брюгге».

    Отметим, что в список заявленных игроков попал испанский голкипер Давид Де Хеа, который близок к переходу в мадридский «Реал». По причине возможного скорого ухода 24-летний вратарь не был заявлен главным тренером «красных дьяволов» Луи ван Гаалом на первый тур английской Премьер-лиги и, как сообщалось, потерял возможность вернуться в ворота «МЮ» до момента закрытия трансферного окна.

    Вратари: Давид Де Хеа, Андерс Линдегор, Серхо Ромеро, Сэм Джонстон.
    Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркос Рохо, Джонатан Эванс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Патрик Макнэйр, Маттео Дармиан, Тайлер Блэкетт.
    Полузащитники: Аднан Янузай, Майкл Кэррик, Дэйли Блинд, Эшли Янг, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Морган Шнейдерлин, Бастиан Швайнштайгер, Джесси Лингард, Андреас Перейра, Хуан Мата.
    Нападающие: Мемфис Депай, Уэйн Руни, Хавьер Эрнандес, Джеймс Уилсон.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    12.08.2015 13:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      Katl 12 августа 2015, 15:31

      Уже надоела эта мыльная опера, большой вклад в этом конечно СМИ

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      Рейтинг: +21

      kirrik 12 августа 2015, 14:04

      Доигрался...Будет сидеть на скамейке и Реалу не нужен станет, у них там жестко с физформой. Так и станет резервистом от Бога)

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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 12 августа 2015, 14:03

      Один нападающий нужен забивной

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