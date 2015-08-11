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    Роналду приступил к тренировкам

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вернулся к полноценным тренировкам после повреждения спины.

    Из-за этой травмы Роналду попусти последние товарищеские матчи своей команды против «Тоттенхэма», «Баварии» и «Валеренги». Активно заниматься португалец начал еще на прошлой неделе, но Рафаэль Бенитес не захотел рисковать его здоровьем в игре с норвежским клубом.

    Таким образом, Роналду, вероятно, сможет сыграть во вторник против «Галатасарая» в рамках розыгрыша Трофео Бернабеу.

    Кроме того, в общу группу вернулись Серхио Рамос и Фабиу Коэнтрау.

    Источник: ФК «Реал»

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    11.08.2015 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 11 августа 2015, 21:03

      ок

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