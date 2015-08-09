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    Семин: «В обороне у «Анжи» детские ошибки»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин дал комментарий по поводу матча четвертого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:3).

    «В атаке, на мой взгляд, мы играем неплохо. Физическое состояние на сегодня тоже значительно улучшилось. Но в обороне играем с очень грубыми, большими, детскими ошибками. Ну, и, конечно, судейство… Я никогда не жалуюсь по этому поводу, не говорю ничего. Но сегодня оно было просто из ряда вон выходящим. Судья принимал непонятные решения на протяжении всех 90 минут», - сказал опытный специалист.

    Источник: ФК «Анжи»

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    09.08.2015 16:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      IbragimovSh 10 августа 2015, 22:23

      Выгнать Гаджибекова с команды.

      0
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 10 августа 2015, 18:28

      Да, совсем уж слабо

      0
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      Рейтинг: +12

      grifon2013 9 августа 2015, 18:35

      так кто Вы тренер или физрук,эти детские ошибки уже четвертую игру

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      Рейтинг: +28

      УРДАН 9 августа 2015, 18:18

      всё будет хорошо..Анжи скоро наберёт ход

      0
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      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 9 августа 2015, 18:11

      Это правда

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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 17:09

      Значит в обороне играли дети...)

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