Семин: «В обороне у «Анжи» детские ошибки»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин дал комментарий по поводу матча четвертого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:3).

«В атаке, на мой взгляд, мы играем неплохо. Физическое состояние на сегодня тоже значительно улучшилось. Но в обороне играем с очень грубыми, большими, детскими ошибками. Ну, и, конечно, судейство… Я никогда не жалуюсь по этому поводу, не говорю ничего. Но сегодня оно было просто из ряда вон выходящим. Судья принимал непонятные решения на протяжении всех 90 минут», - сказал опытный специалист.