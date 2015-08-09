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    Подозреваемый в убийстве болельщика «Спартака» задержан

    Подозреваемый в убийстве болельщика «Спартака» А. Феоктистова, прибывшего в Самару из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с местными «Крыльями Советов», задержан. На месте работает оперативная группа, - сообщил LifeNews источник в правоохранительных органах


    Как сообщили очевидцы, на факт принадлежности к фанатам клуба указывает болельщицкая атрибутика, которая была на убитом. Также они добавили, что две группы молодых людей сидели в баре и выпивали. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и в завязавшейся драке болельщику московского клуба нанесли смертельное ранение.

    Источник: Life

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    09.08.2015 06:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 10:53

      Зверье.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 августа 2015, 10:11

      Не завидую я сегодня стадиону...разнесут все.

      0
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 9 августа 2015, 10:09

      Что за беспредел!?

      0
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      Рейтинг: +18

      prophetic 9 августа 2015, 10:01

      опять зверьки отличились, видимо их только в клетках нужно держать

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 августа 2015, 10:01

      сначала воткнули нож в живот, потом горло перерезали...это точно русский сделал?

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      Рейтинг: +18

      prophetic > Тraumtanzеr 9 августа 2015, 10:02

      Болельщик «Спартака» Феоктистов А. получил смертельное ножевое ранение во время драки возле одного из баров. Как уточнили в правоохранительных органах, уже задержан подозреваемый, которым является Ишманжонов Т. не очень то фамилия на русскую похожа.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prophetic 9 августа 2015, 10:09

      Ну понятно...

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      Рейтинг: +10

      злой болельщик 9 августа 2015, 08:12

      Звери и моральные уроды, под видом любителей футбола...

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