Луческу: «Все почему-то хотели, чтобы нам достались «Брюгге» или «Рапид»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал жеребьевку раунда-плей офф Лиги чемпионов. Напомним, что «Шахтер» сыграет с венским «Рапидом».

«Первое впечатление – что эта команда слабее всех тех, которые могли нам попасться. Все, кто нас окружает – болельщики и многие другие, – почему-то хотели, чтобы нам достались «Брюгге» или «Рапид». Очевидно, что Рапид не имеет такого громкого футбольного имени в Европе. Но каждый год появляются новые команды, которые выходят на авансцену и демонстрируют достаточно хороший футбол. Это как раз и есть случай «Рапида», который смог выбить из розыгрыша «Аякс» и обыграть «Зальцбург» в чемпионате Австрии», - сказал Луческу.

Наставник говорит об организованности и дисциплинированности «Рапида» и ожидает сложных матчей. Залогом победы Луческу называет серьезное и внимательное отношение к сопернику.

«Если у нас получится продемонстрировать такой футбол, как в матчах с «Фенербахче», думаю, мы пройдем дальше. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Наша задача – быть в групповом этапе Лиге чемпионов. Мы все без исключения очень сильно хотим там играть. Повторюсь, там наше место! И в этом году мы должны доказать это непосредственно в матчах с нашими конкурентами» — закончил румын.