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    Виктор Леоненко: «Может Реброва быстрее уволят из «Динамо», чем меня с «Футбола»?

    Эксперт украинских каналов «Футбол 1/2» Виктор Леоненко прокомментировал отказ главного тренера «Динамо» Сергея Реброва давать комментарии представителям канала. Ранее наставник киевлян отказался давать комментарии телеканалам «Футбол 1/2» из-за Леоненко

    «Реброва, может, быстрее его уволят из «Динамо», чем меня с канала «Футбол»? Может же так быть? Не выиграет – и до свидания. Это называется непрофессиональный подход.

    Что-то его, видимо, зацепило. А что? Если его команда случайно выигрывает... Надо просто признавать то, что есть. Пусть обижается, мне не холодно и не жарко.

    Хорошо, Серега, удачи тебе. Когда ты тренер, ты должен не плакать, а принимать все на себя, принимать за всю команду», – сказал Леоненко.

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    Источник: ua.tribuna

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    03.08.2015 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 3 августа 2015, 15:13

      А Леоненко язык как у змеи.
      Обидно наверное что ничего не добился.Чемпион Московской Олимпиады.

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:59

      И подкалывает подленько...

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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 12:40

      Борьба между журналистами и футбольной общественностью.

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