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    «ПСЖ» взял Суперкубок Франции

    Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с «Лионом» в матче за Суперкубок Франции.
    1 августа. Монреаль. Стадион «Сапуто»
    ПСЖ (Париж) - Лион - 2:0 (2:0)
    Голы: 1:0 - Орье, 11; 2:0 - Кавани, 17.
    ПСЖ: Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63).
    Лион: Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове.
    Предупреждения: Верратти, 60; Луис, 81.
    Удаление: Гоналон, 64.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 23:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 12:31

      не подвели ,ставка сработала .

      0
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      Рейтинг: +15

      Sanyaloko2002 2 августа 2015, 11:23

      Лион уже не тот

      0
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 2 августа 2015, 11:18

      Вообще красавцы!!!

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      Рейтинг: +19

      max23480 2 августа 2015, 10:04

      ПСЖ на взлёте, сначала МЮ(тм) сейчас Лион. Красавцы ПСЖ, жаль что Ибра. может уйти. (((

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      Рейтинг: +11

      ЦэУ 2 августа 2015, 09:13

      Пока вейной доёгой идут фьянцузы

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      Рейтинг: +10

      Дмитрий_62 2 августа 2015, 08:59

      ПСЖ молодцы

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:49

      Как-то всё спокойно прошло, всё внимание была к матчу Бавария-Вольсбург , и без давления ПСЖ справился очень хладнокровно и без нервов.

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      Рейтинг: +15

      Король Испании 2 августа 2015, 06:27

      Что и требовалось доказать!

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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:12

      ПСЖ красавцы!!!

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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 01:44

      Ici Paris! "Здесь тебе не Монако. это Багдад!" #13-й район.

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