Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    М'Вила близок к переходу в «Сандерленд»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила в ближайшее время может подписать контракт с «Сандерлендом», сообщает L'Equipe. Переговоры хавбека с клубом находятся в заключительной стадии и контракт может быть подписан уже в эти выходные. Отметим, что пока неизвестна позиция казанцев по поводу перехода хавбека.

    Напомним, что футболист был близок к подписанию контракта с «Динамо», однако этому помешал скандал связанный с вымогательством. Минувший сезон М'Вила провел в «Интере» на правах аренды.

    М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 1 августа 2015, 20:20

      наконец то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 1 августа 2015, 13:17

      Целые пол года ел, пил и жил за счет Динамо а теперь до свидания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:55

      рекламный спам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:14

      что-то руководство динамо поспешило, ещё не подписали контракт уже вымогать начали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11