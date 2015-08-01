М'Вила близок к переходу в «Сандерленд»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила в ближайшее время может подписать контракт с «Сандерлендом», сообщает L'Equipe. Переговоры хавбека с клубом находятся в заключительной стадии и контракт может быть подписан уже в эти выходные. Отметим, что пока неизвестна позиция казанцев по поводу перехода хавбека.



Напомним, что футболист был близок к подписанию контракта с «Динамо», однако этому помешал скандал связанный с вымогательством. Минувший сезон М'Вила провел в «Интере» на правах аренды.



М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»





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