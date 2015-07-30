МКЧ. «Милан» в серии пенальти уступил «Реалу»

В очередном матче Международного кубка чемпионов встретились «Милан» и «Реал». В ответственный момент у проигравших пенальти не забил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.





30 июля. Шанхай. Стадион «Шанхай»

Реал (Испания) - Милан (Италия) - 0:0 (10:9 по пен.).

Реал: Навас (Касилья, 46), Пепе (Карвахаль, 71), Арбелоа (Родригес, 71), Данило (Марсело, 71), Варан (Рамос, 46), Модрич (Кроос, 46), Бэйл (Черышев, 72), Касемиро, Лукас (Иско, 46), Роналду (Начо, 71), Бензема (Хесе, 46).

Милан: Лопес (Доннарумма, 46), Алекс (Хонда, 46), Антонелли (Палетта, 73), Де Шильо (Калабрия, 74), Де Йонг, Эли (Адриано, 46), Поли (Бакка, 46), Черчи (Монтоливо, 46), Бертолаччи (Маури, 46). Сусо (Сапата, 46), Ньянг (Мексес, 46 (Матри, 90+4)).