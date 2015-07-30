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    МКЧ. «Милан» в серии пенальти уступил «Реалу»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов встретились «Милан» и «Реал». В ответственный момент у проигравших пенальти не забил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

    30 июля. Шанхай. Стадион «Шанхай»
    Реал (Испания) - Милан (Италия) - 0:0 (10:9 по пен.).
    Реал: Навас (Касилья, 46), Пепе (Карвахаль, 71), Арбелоа (Родригес, 71), Данило (Марсело, 71), Варан (Рамос, 46), Модрич (Кроос, 46), Бэйл (Черышев, 72), Касемиро, Лукас (Иско, 46), Роналду (Начо, 71), Бензема (Хесе, 46).
    Милан: Лопес (Доннарумма, 46), Алекс (Хонда, 46), Антонелли (Палетта, 73), Де Шильо (Калабрия, 74), Де Йонг, Эли (Адриано, 46), Поли (Бакка, 46), Черчи (Монтоливо, 46), Бертолаччи (Маури, 46). Сусо (Сапата, 46), Ньянг (Мексес, 46 (Матри, 90+4)).
    Судья: Ван Ди (Китай).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 17:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 31 июля 2015, 14:50

      Удачи Реалу!

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 31 июля 2015, 11:42

      Мде,этот молодой вратарь..серия пенальти,3 1ых удара прыгает в 1 и тот же угол,с логикой,ну когда-то же они туда ударят..в итоге 3 первых пенальти забивают в другой угол,потом тащит 1,потом сам же и не забивает,невероятные приключения 16и летнего парня.

      0
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      Рейтинг: +11

      ForzA95 30 июля 2015, 21:36

      а Интер они разорвали)) FORZA MILAN!!!!!

      1
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      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 21:00

      Милан вообще ребята!

      0
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      Рейтинг: +12

      Denya Aquarius 30 июля 2015, 20:40

      Реалу удачи в новом сезоне!!!

      2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 30 июля 2015, 19:21

      УДАЧИ КУЗЕНАМ ТЛЬКР НИ ПРОТИВ ИНТЕРА

      0
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      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 19:19

      Милан хорош, но Реал круче

      2
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 30 июля 2015, 19:12

      Милан хорошо себя показал удачи им дальше

      1
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      Рейтинг: +48

      phantom46 30 июля 2015, 18:47

      Чем они кормят кипера молодого? Ему 16 лет, а рост 197см!!! Что же будет в 25 лет

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      Рейтинг: +9

      le1x > phantom46 30 июля 2015, 18:55

      Ростишкой)

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      Рейтинг: +12

      LEO M 30 июля 2015, 18:36

      Милан не плохо отыграл

      1
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