В ближайшие дни Нобоа должен подписать контракт с «Ростовом»

Как сообщает «Советский спорт», полузащитник греческого ПАОКа Кристиан Нобоа в скором времени должен перейти в «Ростов». Существенную роль в трансфере играет владелец пиренейского клуба Иван Саввиди, известный ростовский коммерсант и олигарх. Планируется, что эквадорец станет южанином до игры третьего тура РФПЛ против «Краснодара».

Курбан Бердыев, который работал с игроком в бытность наставником казанского «Рубина». Следует сказать, что жена южноамериканца — россиянка.



В переходе Нобоа заинтересован лично главный тренер «Ростова», который работал с игроком в бытность наставником казанского «Рубина». Следует сказать, что жена южноамериканца — россиянка. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!