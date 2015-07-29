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    В ближайшие дни Нобоа должен подписать контракт с «Ростовом»

    Как сообщает «Советский спорт», полузащитник греческого ПАОКа Кристиан Нобоа в скором времени должен перейти в «Ростов». Существенную роль в трансфере играет владелец пиренейского клуба Иван Саввиди, известный ростовский коммерсант и олигарх. Планируется, что эквадорец станет южанином до игры третьего тура РФПЛ против «Краснодара».
    В переходе Нобоа заинтересован лично главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, который работал с игроком в бытность наставником казанского «Рубина». Следует сказать, что жена южноамериканца — россиянка.

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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 00:16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 30 июля 2015, 07:15

      Умолкни пиз..а!

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:30

      Вздёрнуть такого новостника!

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 29 июля 2015, 20:44

      Будет и не парочка а больше.

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 29 июля 2015, 18:57

      Бердыев не только хороший тренер,политик и стратег.Налаживает отношения с Савиди ,который в своё время хотел купить клуб Ростов.Хорошая новость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 29 июля 2015, 15:05

      отличная новость!!!

      3
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 29 июля 2015, 14:31

      Куда иголочка, туда и ниточка...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:15

      Отличная новость! Ждём!!!

      2
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      Рейтинг: +97

      Barcelona_Rostov 29 июля 2015, 13:44

      хорошее усиление...но как быть с лимитом....в защите Баштуш и Навас железно,Гацкан и Канга и Калачев в центре,еще есть Азмун,Думбия и Ю Бен Су и вот Нобоа..пусть кореец не твердый игрок основы конечно...будем смотреть,что Бердыев придумает...

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 13:25

      это сильно

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      Рейтинг: +20

      i_am_alive 29 июля 2015, 12:42

      Бердыев собирает старую банду:Бухаров,Сезар Навас,теперь Нобоа

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