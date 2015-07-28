Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миланов: «Хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Георги Миланов признался, что когда переходил в «армейский» клуб, мечтал постоянно выступать в самом престижном евротурнире, передает официальный сайт ЦСКА в преддверии домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с чешской "Спартой":

    «Какой отпечаток накладывает то, что первый матч у нас домашний, а второй гостевой? Лично мне без разницы, но в плане желаемого результата это означает, что надо забивать, желательно не один, и не пропускать. Сценарий матчей непредсказуем, желаемое не всегда становится действительным, но думаю, тренеры обратят наше внимание именно на это. Нужно будет действовать построже у своих ворот и поактивнее у чужих.

    Очень хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого нужно много работать и, конечно, побеждать. Так получилось, что в этом сезоне нам предстоят квалификационные игры. Ничего страшного, мы уважаем соперника, но верим в успех.

    Когда переходил в ЦСКА, мечтал постоянно играть в самом престижном клубном турнире Европы. Мне 23 года, самое время, чтобы проявлять себя. И, конечно, я рад выступать в таком клубе вместе со столь квалифицированными футболистами. Надеюсь, статистика матчей и побед в этом году ещё вырастет (улыбается).

    Когда мы играли с «Баварией» и «Манчестер Сити», я всё равно не мог отделаться от ощущения, что это товарищеские матчи. Ответственнейшие, важные, решающие игры, но по эмоциям — как будто товарняки. Футболисты очень плохо реагируют на такие вещи. Мы играем для болельщиков — пускай в гостях они болеют против тебя, но и это подстёгивает. Поэтому я очень рад, что 12-й игрок будет с нами. И думаю, «армейские» фаны тоже сделали выводы из всей этой истории. Как ни крути, они подвели клуб, и лучше в этой ситуации не стало никому — ни нам, ни им самим. Надеюсь на мощную и корректную поддержку в предстоящих матчах!», - цитирует игрока официальный сайт клуба.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Alexaos 28 июля 2015, 15:59

      ты попал в недоклуп - где играет главная а...я дырка России, что забивает самому себе мячи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:41

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 28 июля 2015, 14:29

      ты не прогадал. ты попал в лучший клуб России.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Матиур 28 июля 2015, 14:09

      ввв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 14:07

      Удачи и успехов ЦСКА в матче с чехами!
      Ждём только победу!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 14:06

      ура!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 28 июля 2015, 13:58

      Миланов: «Хочется третий год подряд опозориться в групповом этапе Лиги чемпионов»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      antoha spartak 28 июля 2015, 13:54

      В Лиге Европы мне кажется были бы шансы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 28 июля 2015, 13:37

      им походу для формальности охота попасть в группу лч, мол мы такие классные в лч попадаем уже третий год подряд, с такой игрой лучше сразу на квалификации сливаться, и предыдущие позорищные 2 года присутствия в лч вообще стереть из памяти на всю жизнь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Матиур > dolf666 28 июля 2015, 14:09

      За два последних года в ЛЧ было всего два позорных матча: 0:5 от Ромы и 1:2 от Виктории. В остальных сыграли на своем уровне. Если ты считаешь, что какой-либо другой рос клуб на месте ЦСКА выступил бы лучше - с удовольствием послушаю твои аргументы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 13:00

      Спарту обязаны проходить!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11