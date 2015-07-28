Миланов: «Хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов признался, что когда переходил в «армейский» клуб, мечтал постоянно выступать в самом престижном евротурнире, передает официальный сайт ЦСКА в преддверии домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с чешской "Спартой":



«Какой отпечаток накладывает то, что первый матч у нас домашний, а второй гостевой? Лично мне без разницы, но в плане желаемого результата это означает, что надо забивать, желательно не один, и не пропускать. Сценарий матчей непредсказуем, желаемое не всегда становится действительным, но думаю, тренеры обратят наше внимание именно на это. Нужно будет действовать построже у своих ворот и поактивнее у чужих.



Очень хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого нужно много работать и, конечно, побеждать. Так получилось, что в этом сезоне нам предстоят квалификационные игры. Ничего страшного, мы уважаем соперника, но верим в успех.



Когда переходил в ЦСКА, мечтал постоянно играть в самом престижном клубном турнире Европы. Мне 23 года, самое время, чтобы проявлять себя. И, конечно, я рад выступать в таком клубе вместе со столь квалифицированными футболистами. Надеюсь, статистика матчей и побед в этом году ещё вырастет (улыбается).



Когда мы играли с «Баварией» и «Манчестер Сити», я всё равно не мог отделаться от ощущения, что это товарищеские матчи. Ответственнейшие, важные, решающие игры, но по эмоциям — как будто товарняки. Футболисты очень плохо реагируют на такие вещи. Мы играем для болельщиков — пускай в гостях они болеют против тебя, но и это подстёгивает. Поэтому я очень рад, что 12-й игрок будет с нами. И думаю, «армейские» фаны тоже сделали выводы из всей этой истории. Как ни крути, они подвели клуб, и лучше в этой ситуации не стало никому — ни нам, ни им самим. Надеюсь на мощную и корректную поддержку в предстоящих матчах!», - цитирует игрока официальный сайт клуба.



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.



