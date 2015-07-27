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    ФНЛ. Армавирское «Торпедо» вновь сыграло вничью, а «Спартак-2» выигрывает у «Волгаря»

    В четвертом туре ФНЛ армавирское "Торпедо" под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с "Соколом", который состоялся в Армавире на стадионе "Юность", не было забито ни одного гола.

    Другая игра тура завершилась победой «Спартака-2» над астраханским «Волгарем». Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Леонтьев на 39 минуте матча.

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    Источник: ФНЛ

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    27.07.2015 20:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      dimitry23 28 июля 2015, 07:55

      спартак-2 так уныло играет, кротов вообще не уровень команды, даже фнл, столько брака просто ппц, реализация нулевая, можно было 4-5 забивать, против 10х играли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:29

      у всех свои радости!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 28 июля 2015, 07:03

      Да кому нужен этот Карпин. Если новости про ФНЛ, то уж пищите про игры лидеров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:28

      Молодцы, спартаковцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 27 июля 2015, 22:11

      Валера, верим! Фантастический результат. 4 игры на 0-0!!!!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин 27 июля 2015, 21:22

      У педо запор(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 20:54

      Валера стабилен.
      Ни забитых,ни пропущеных.)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 27 июля 2015, 20:45

      ... еще не адаптировался... ))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 27 июля 2015, 20:44

      Видимо, нападения в Торпэдо нет... гений Карпелло еще адаптировался к реальности ФНЛ, слишком низко для него...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +58

      Tom Clansy 27 июля 2015, 20:42

      Валера все еще сохраняет девственность в ФНЛ

      5
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