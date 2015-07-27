ФНЛ. Армавирское «Торпедо» вновь сыграло вничью, а «Спартак-2» выигрывает у «Волгаря»

В четвертом туре ФНЛ армавирское "Торпедо" под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с "Соколом", который состоялся в Армавире на стадионе "Юность", не было забито ни одного гола.



Другая игра тура завершилась победой «Спартака-2» над астраханским «Волгарем». Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Леонтьев на 39 минуте матча.



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