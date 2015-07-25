Дракслер будет получать в «Ювентусе» 3,5 млн евро

Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщает, что футболист немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер уже согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом». Согласно им хавбек будет получать в потенциально новой команде 3,5 миллиона евро в год.





«Рудокопам» же за трансфер футболиста придется перечислить 30 миллионов евро. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!