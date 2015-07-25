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    Дракслер будет получать в «Ювентусе» 3,5 млн евро

    Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщает, что футболист немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер уже согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом». Согласно им хавбек будет получать в потенциально новой команде 3,5 миллиона евро в год.
    «Рудокопам» же за трансфер футболиста придется перечислить 30 миллионов евро.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.07.2015 01:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20

      bonucci 25 июля 2015, 09:20

      походу юве серьезно намерено закрепить результат прошлого сезона

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:50

      Не рановато ли уходит, время покажет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      Медив 25 июля 2015, 08:32

      Хороший парень, даже немного жаль что достался итоге Юве

      0
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 25 июля 2015, 06:08

      Нужен был Ройс,а не Юля

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      Рейтинг: +293

      1897 > juventus87_87 25 июля 2015, 07:01

      Ну и зачем нужен Ройс под схему 4-3-1-2?Другое дело когда была бы схема 4-3-3 или 4-2-3-1,вот тогда,было бы круто,да и то никакого бы Ройса никто не приобрел.

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      Рейтинг: +31

      klichik 25 июля 2015, 04:12

      Блин, если он раскроется, то руководство Ювентуса провернуло сделку года.

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