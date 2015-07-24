Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Буду стараться доказать свою нужность «Реалу»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев поделился мыслями касательно своего будущего в стане «сливочных».
    «Великолепно, что есть возможность проявлять себя здесь; планирую воспользоваться шансом остаться в «Реале», доказать необходимость команде. Сейчас я на контракте в клубе. До начала сезона нужно работать, готовиться, а там уже посмотрим, что будет. Про Рафаэля Бенитеса могу сказать, что он внимательно следит за каждым футболистом, я ценю внимание с его стороны», - сказал россиянин «AS».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:21

      Вильярреал был бы лучшим вариантом, в Реале мало шансов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      fc_congaz_9 > nahan 25 июля 2015, 10:40

      Чем меньше шансов , тем больше он должен выкладоваться....Если выдержит конкуренцию, то прославит себя и все Россию)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Vadim Kleiman 24 июля 2015, 21:04

      Молодец парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 19:44

      Бенитес хотя бы в него верит, давая шанс проявить себя и он забил в товарищеском матче Горожанам гол в течении 10 минут после выхода, отдавая дань признания, видимо Раф следил за ним в ЛЕ когда тот за Вильярреал играл, там Черышев был полезен в принципе как и в сезоне. Надеюсь оставаясь в Реале не переходя в Аренду в сезоне ему так же дадут возможность играть а не скамейку полировать.
      Но игроку есть к чему расти и стремиться. Правда его сватал Ливерпуль, но в Испании у него дела значительно лучше идут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 19:22

      упускать-то шанс нельзя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:12

      Тогда удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11