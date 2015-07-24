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    Видеотрансляция матча «Крылья Советов» - ЦСКА на «Бомбардире»

    Сегодня матчем «Крылья Советов» - ЦСКА начнется второй тур российской Премьер-лиги Начало встречи - в 19:00 (мск).

    "Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - ЦСКА. Комментатор - Андрей Ковалев. Присоединяйтесь!

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 17:00
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