Видеотрансляция матча «Крылья Советов» - ЦСКА на «Бомбардире»

Сегодня матчем «Крылья Советов» - ЦСКА начнется второй тур российской Премьер-лиги Начало встречи - в 19:00 (мск).
"Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - ЦСКА. Комментатор - Андрей Ковалев. Присоединяйтесь!
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