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    Михаил Кержаков: «Как будто и не уходил из «Зенита»

    Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, переехавший в Северную Пальмиру этим летом, поделился мыслями от своего возвращения в команду.
    «Время пролетело настолько быстро, что, кажется, и не уходил никуда. О возможности перейти в «Зенит» узнал еще зимой. Но тогда нужно было продолжать играть за «Анжи», поэтому я не особо зацикливался на этом. Когда стало окончательно ясно, что трансферу быть, испытывал положительные эмоции. В «Зените», надо сказать, многое изменилось по сравнению с предыдущим пребыванием здесь. Он стал топ-клубом, стал функционировать как большая система. Да, меня ждет здесь серьезная конкуренция, но я ее не боюсь. Это есть двигатель прогресса спортсмена», - заявил вратарь.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    23.07.2015 07:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 июля 2015, 11:43

      что ушел с лавки, что пришел на лавку - ничего и не поменялось, мишка

      0
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      Рейтинг: +864

      Jum13 23 июля 2015, 11:09

      Семья Кержаковых: "Как будто и не вставали с лавки!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:18

      Будущее питерского клуба!

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