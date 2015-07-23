Михаил Кержаков: «Как будто и не уходил из «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, переехавший в Северную Пальмиру этим летом, поделился мыслями от своего возвращения в команду.

«Время пролетело настолько быстро, что, кажется, и не уходил никуда. О возможности перейти в «Зенит» узнал еще зимой. Но тогда нужно было продолжать играть за «Анжи», поэтому я не особо зацикливался на этом. Когда стало окончательно ясно, что трансферу быть, испытывал положительные эмоции. В «Зените», надо сказать, многое изменилось по сравнению с предыдущим пребыванием здесь. Он стал топ-клубом, стал функционировать как большая система. Да, меня ждет здесь серьезная конкуренция, но я ее не боюсь. Это есть двигатель прогресса спортсмена», - заявил вратарь.