Селюк: «Если Каборе не заплатят, мы расторгнем контракт»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Кубани" Шарля Каборе, рассказал о причинах отсутствия на поле своего клиента в матче с "Уралом". Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны "Локомотива".

"Дело тут не в том, что Каборе не хочет играть. Он по контракту находится в клубе. Но, видимо, на нервной почве у него возникла проблема с мышцами. Он ведь и зарплату пока не получил, хотя ее должны были перевести 15 июля. Для меня эта ситуация удивительная. Мне кажется, за счет приобретения Аршавина и Павлюченко клуб задерживает зарплату другим игрокам.

Теперь мы будем очень внимательно наблюдать за выплатами. Когда "Кубань" в этом вопросе уже перейдет определенную грань, мы тут же подадим на расторжение контракта.

Я не понимаю, почему клуб не хочет продать Каборе и получить хорошие деньги за трансфер. В итоге они хотят быть в долгах, как в шелках. Мне смешно. За такие деньги, которые они получат от продажи Шарля, я могу предложить краснодарцам футболиста сборной Италии!

Как может выздороветь человек, который болен и хочет поехать показаться врачу во Францию? Так как местный доктор ничего особенного в его проблеме не видит. Но ему никто не разрешает уехать. В общем, с "Тереком" он точно не сыграет", - приводит слова Селюка "Спорт-Экспресс".



