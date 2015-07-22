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    Селюк: «Если Каборе не заплатят, мы расторгнем контракт»

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Кубани" Шарля Каборе, рассказал о причинах отсутствия на поле своего клиента в матче с "Уралом". Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны "Локомотива".

    "Дело тут не в том, что Каборе не хочет играть. Он по контракту находится в клубе. Но, видимо, на нервной почве у него возникла проблема с мышцами. Он ведь и зарплату пока не получил, хотя ее должны были перевести 15 июля. Для меня эта ситуация удивительная. Мне кажется, за счет приобретения Аршавина и Павлюченко клуб задерживает зарплату другим игрокам.
    Теперь мы будем очень внимательно наблюдать за выплатами. Когда "Кубань" в этом вопросе уже перейдет определенную грань, мы тут же подадим на расторжение контракта.
    Я не понимаю, почему клуб не хочет продать Каборе и получить хорошие деньги за трансфер. В итоге они хотят быть в долгах, как в шелках. Мне смешно. За такие деньги, которые они получат от продажи Шарля, я могу предложить краснодарцам футболиста сборной Италии!
    Как может выздороветь человек, который болен и хочет поехать показаться врачу во Францию? Так как местный доктор ничего особенного в его проблеме не видит. Но ему никто не разрешает уехать. В общем, с "Тереком" он точно не сыграет", - приводит слова Селюка "Спорт-Экспресс".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 22:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 24 июля 2015, 18:08

      проснулась шавка.опять тявкает.вовремя тебе пинка под зад в Кубани дали.

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 23 июля 2015, 17:39

      Чушь собачья. Селюк уже два года на "Кубань" грязь льёт. В своё время его от кормушки с деньгами выперли из "Кубани". Каборе приобретали без Селюка. Какими махинациями он "приобрёл" права на Шарля, ещё надо разобраться. Долгов в "Кубани" по зарплате нет.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 10:54

      На Шаву все деньги потратили? Ахахаха! Деньгисова в студию!

      0
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      Рейтинг: +12

      Steener 23 июля 2015, 10:02

      Он в Локо дал согласие перейти, агент мозг е..т хочет себе денежку побольше захапать

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      Рейтинг: +1369

      makkie 22 июля 2015, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каборе бы в Спартак.. тогда за опорную зону было бы меньше тревоги.
      А то Глушак не потянет в одиночку.

      -4
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