Мончи продлил контракт с «Севильей» до 2020 года

не 1 болельщика севильи нет на бомбардире.и вообще многих нет.куда с соккера подевались?
Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи продлил контракт с андалусским клубом.
Срок действия прежнего соглашения истекал летом 2017 года. Новый контракт рассчитан до лета 2020 года.
Мончи является спортивным директором клуба уже полтора десятка лет, до того он был вратарем «Севильи».
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