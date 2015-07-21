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    Адриано хочет иметь больше игровой практики

    Агент защитника «Барселоны» Адриано Пауло Аффонсо Невес заявил, что его клиент очень недоволен маленьким количеством игрового времени в стане каталонцев. Видимо, именно с этим связан переход футболиста в «Рому», который может быть завершен в ближайшее время. «Волчице» придется заплатить за игрока 6 миллионов евро. Хотя главный тренер «Барселоны» Луис Энрике имеет желание удержать Адриано.
    «Главное, что нужно ему, - постоянная игровая практика. Либо в нынешнем клубе, либо в каком-то другом», - заявил представитель.

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    Источник: Marca

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    21.07.2015 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 11:36

      в роме будет больше практики.

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