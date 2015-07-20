«Атлетико» арендует Филипе Луиса

И будет у Атлетико Мадрид конкуренция на левом фланге обороны в лице двух бразильцев: Сикейры и Филипе Луиса)
Защитник «Челси» Филипе Луис продолжит карьеру в «Атлетико».
Защитник «Челси» Филипе Луис продолжит карьеру в «Атлетико».
И будет у Атлетико Мадрид конкуренция на левом фланге обороны в лице двух бразильцев: Сикейры и Филипе Луиса)
Походу Стоунса взяли , раз Луиса отпускают.
лучше бы продали обратно.
Разные источники говорят о разных сделках, надо подождать. Надеюсь все таки продажа за 11 млн фунтов
Вот он шанс для Аке:)
Физрук и его запоганил
Смысл был покупать тогда? Играл, играл нормально и вдруг спад. Нет, дело не в тренере, умник
Тем не менее, лучшие игроки в АПЛ пришли в основном из Ла Лиги (Агуэро, Санчез, Сильва, Мата и т.д.)
У Фабрегаса не получилось в Испании, он вернулся и сразу заиграл на высоком, по меркам АПЛ, уровне
А вот из АПЛ, приходя в Ла Лигу, держат уровень далеко не все
Луис должен был заиграть в Челси, ему не дал Моур
ИМХО
И нужно было выхватывать человека из Атлетико, где у него было все устаканено только для того, чтобы быть на подхвате у Аспиликуэты? Порой умом Моура не понять...
Добро пожаловать домой Фелипе!
Пишут что Савич так же одной ногой в Атлетико, а Марио Суарес отправляется в аренду Фиорентину.
Вот и славненько) Усиления по всем проблемным позициям. Браво руководству.