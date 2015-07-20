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    «Атлетико» арендует Филипе Луиса

    Защитник «Челси» Филипе Луис продолжит карьеру в «Атлетико».

    Арендное соглашение 29-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано на 1 год. "Атлетико" заплатит за игрока 3 миллиона евро. В контракте также предусмотрена возможность продления аренды еще на один сезон. В четверг футболист пройдет медосмотр в Испании.
    Таким образом, Луис возвращается в «Атлетико» через год после перехода в «Челси».

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    Источник: Sports.ru

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    20.07.2015 19:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:49

      И будет у Атлетико Мадрид конкуренция на левом фланге обороны в лице двух бразильцев: Сикейры и Филипе Луиса)

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 20 июля 2015, 23:26

      Зачем приобретали?

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Apsny 21 июля 2015, 17:27

      Усилить состав наверно...но не так думали как получилось.

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      Рейтинг: +40

      nintend0 20 июля 2015, 23:22

      Походу Стоунса взяли , раз Луиса отпускают.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 22:43

      лучше бы продали обратно.

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 20 июля 2015, 22:31

      Разные источники говорят о разных сделках, надо подождать. Надеюсь все таки продажа за 11 млн фунтов

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      Рейтинг: +472

      Медив > George-CFC 20 июля 2015, 22:33

      Вот он шанс для Аке:)

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Медив 20 июля 2015, 22:34

      Или Бабу Абдул-Рахмана возьмут...

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Медив 20 июля 2015, 22:34

      Ну да, ну да, Баба*. Не склоняется)

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      Рейтинг: +13

      AlexBerg 20 июля 2015, 22:31

      Физрук и его запоганил

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > AlexBerg 20 июля 2015, 22:33

      Бил палкой что ли по ногам, что Филипе не смог выиграть конкуренцию у Аспи? Или кричал ему с бровки: "Луис, давай финты в АПЛ в защите, нам нужны обрезы?"
      Если хочешь умничать, попробуй сначала футбол смотреть... Сам поиграй в него, тоже вариант

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      Рейтинг: +13

      AlexBerg > George-CFC 20 июля 2015, 22:35

      Смысл был покупать тогда? Играл, играл нормально и вдруг спад. Нет, дело не в тренере, умник

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > AlexBerg 20 июля 2015, 22:40

      Дело в том что Ла Лига чемпионат 2,5 команд. Ритм АПЛ может не выдержать игрок, который казался крутым в Ла Лиге.

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      Рейтинг: +13

      AlexBerg > George-CFC 20 июля 2015, 22:47

      Тем не менее, лучшие игроки в АПЛ пришли в основном из Ла Лиги (Агуэро, Санчез, Сильва, Мата и т.д.)
      У Фабрегаса не получилось в Испании, он вернулся и сразу заиграл на высоком, по меркам АПЛ, уровне
      А вот из АПЛ, приходя в Ла Лигу, держат уровень далеко не все
      Луис должен был заиграть в Челси, ему не дал Моур
      ИМХО

      1
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      Рейтинг: +138

      xiz > AlexBerg 21 июля 2015, 01:16

      Так можно и про Ла Лигу сказать: взять тот же Реал, который тащит Модрич, кристина и Бейл, далее Барса Маскерано, Пике, Суарес, до которого Месси и Неймар не могли сыграться...

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      Рейтинг: +114

      miggel 20 июля 2015, 22:04

      И нужно было выхватывать человека из Атлетико, где у него было все устаканено только для того, чтобы быть на подхвате у Аспиликуэты? Порой умом Моура не понять...

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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID 20 июля 2015, 21:29

      Добро пожаловать домой Фелипе!

      Пишут что Савич так же одной ногой в Атлетико, а Марио Суарес отправляется в аренду Фиорентину.

      Вот и славненько) Усиления по всем проблемным позициям. Браво руководству.

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      Рейтинг: +59

      andreyd57 20 июля 2015, 21:23

      И стоило переходить в Челси?! Хотя не пойму почему Жозе ему место в команде не нашел?

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      Рейтинг: +138

      xiz 20 июля 2015, 21:13

      а sķy говорит что за 15 фунтами продаем

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      Рейтинг: +472

      Медив > xiz 20 июля 2015, 21:21

      Да, вроде все таки продажа. Правда называют цену в 11 млн фунтов, что больше похоже на истину. И что заменой будет Баба Рахман из Аусбурга

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