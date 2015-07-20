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    Нового президента ФИФА выберут 26 февраля 2016-го года

    Стала известна дата проведения внеочередного конгресса ФИФА, на котором состоятся выборы нового президента организации. Речь идет о 26-м февраля следующего года. Напомним, что нынешний рулевой Зепп Блаттер заявил о желании покинуть орган в начале лета.
    Главным фаворитом на грядущем голосовании станет нынешний президент УЕФА Мишель Платини. На этом же конгрессе будут обсуждаться реформы в управлении мировым футболом.

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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 15:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 22:16

      А прынц сдулся?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:27

      старый конь не спешит из теплого стойла!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 20 июля 2015, 19:50

      прочитал выeбyт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 18:44

      не скоро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:28


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 18:16

      И им будет .... товарищ Зепп Блаттер!

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 20 июля 2015, 17:02

      если Платини поддержит расформирование спартака в России - значит он подходящий кандидат!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июля 2015, 16:50

      тянут))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 16:44

      Лучше 29-го.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 20 июля 2015, 16:30

      Жириновского бы туда ...

      2
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