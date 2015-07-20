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    Симонян: «Надеюсь, что ребята из юношеской сборной сумеют пробиться в первую и выступят на ЧМ-2018»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян надеется на прогресс футболистов юношеской сборной России, которые заняли второе место на Чемпионате Европы, уступив в финале испанцам.


    «Второе место - это успех. Нельзя забывать, что мы вышли в плей-офф из сложнейшей группы. Нам противостояли немцы, испанцы, голландцы. Но мы заняли первое место, а не четвертое, как некоторые прогнозировали. А потом в великолепном стиле в полуфинале разгромили греков.

    Очень бы хотелось, чтобы эти ребята в будущем сумели пробиться в первую сборную и выступили бы на чемпионате мира-2018. Мы ждем от них прогресса. У нас была юношеская сборная чемпион Европы-2006. И ни один из тех ребят, к сожалению, не дорос до главной сборной. Надеюсь, наши сегодняшние финалисты сумеют оправдать надежды. Мы ждем их в первой сборной.

    Хомуха «созрел» для того, чтобы тренировать «молодежку». Выход юношеской команды в финал Евро - тому подтверждение. Но решение будет принято после 2 сентября, когда будет избран новый глава РФС.

    Нам не повезло, что соперником стали испанцы, а не французы. Дело в том, что мы играли с испанцами на групповом этапе и победили их. Они изучили нас, поняли, что против нашей команды стоит играть более организованно в обороне. Сегодня они практически не ошибались. Могу привести хороший пример. На чемпионате Европы 1988 года мы победили голландцев в группе. За них выступали именитые мастера - это и Марко ван Бастен, и Руд Гуллит, и Франк Райкард. В финале мы вновь встретились со сборной Нидерландов, и она предстала уже совсем другой командой. В итоге мы уступили. Если бы наши юноши сегодня победили испанцев, то это стало бы настоящим подвигом. Им было очень сложно», - отметил Симонян.

    Онлайн матча юношеских сборных Испании и России.


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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 07:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 20 июля 2015, 17:22

      Перехвалили их сильно. В финале игра никакая.

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 20 июля 2015, 12:25

      На сегодняшний день серебро - предел для нашей сборной. Но это серебро для нас равносильно победе. С победой российских футболистов!

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 20 июля 2015, 11:37

      Раз дошли до финала, значит уже чего то стоят и этим моментом надо пользоваться.

      0
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      Рейтинг: +126

      B o O m 20 июля 2015, 11:08

      Вот Неймар смог, Кубок конфедераций 2013 лично сам затащил и ЧМ 2014 затащил...а ему всего 21 год был....Про Месси молчу...Рахим Стерлинг - ему всего 20 лет, а он шпилит за Ливерпуль уже 3 сезон как!!!...в почти победном сезоне чуть золото не завоевал....а тут какая то шпана бегает, не думаю, что кто-нибудь из них пробьётся на ЧМ 2018 - если только в запас и никогда не выйдет)

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > B o O m 20 июля 2015, 15:39

      и подвел свою команду на Копа Америки -2015 в матче между Колумбии и Бразилией(Про Неймара)- не нужно винить судью, это 4 матча дисквалификации еще мало, мягкое наказание. А Месси 2 финала крупных проигрывает( сам отказался от приза лучшего игрока турнира, сам понимая что он не был лучшим)

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      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 20 июля 2015, 11:01

      Что ты надеешься? не легче взять эту команду целиком как она есть и запустить в чемпионат в России и пускай играют,сыгрываются к чемпионату мира,а еще лучше что бы они не пропали в основную сборную уже сейчас их ставить,а так это просто все слова,если не хотите их потерять делайте что то,а не сидите тупо!

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 20 июля 2015, 10:29

      Российские победы всегда в будущем: скоро, к 2020 году, выйдем на 1-ое место, станем лидировать и т.д.

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 09:57

      один-два пробьются...может быть

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 20 июля 2015, 09:28

      Жаль что не первые

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 20 июля 2015, 08:52

      симонян ты старый п@ердун..если бы у тебя был мозг то ты бы понимал что надо ставить успешного хомуху тренером главной сборной а молодых ребят основой сборной!которрая через 3 года была бы окрепшей!

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 20 июля 2015, 08:12

      Влажные мечты Симоняна. "Они нас изучили"-оправдание слабоумного)

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Лев Троцкий 20 июля 2015, 08:20

      Нашего заслуженного ветерана не обижай.

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Sem25 20 июля 2015, 08:50

      Я не обижаю.Он сам тупит.У него один и тот же взгляд на события.В 1988 году проиграли голландцам потому,что они их изучили.В 2015 году проиграли испанцам по тем же причинам.Смех смехом)

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