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    Ван Перси: «Ван Гаал не дал мне шанса»

    Голландский форвард Робин Ван Перси рассказал, что Луи Ван Гаал не позволил ему бороться за место в составе "Манчестер Юнайтед". Поэтому игрок был вынужден покинуть клуб.

    "Вернувшись в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска, я понял, что честной конкуренции в команде больше нет. Мне не дали возможности сражаться за место в составе. Ван Гал отправлял меня на второе поле. А я опытный игрок. Я не глуп", - рассказал Ван Перси.

    Напомним, что в летнее трансферное окно нападающий перешел в "Фенербахче".

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    Источник: The Sunday Times

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    19.07.2015 13:34
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +77

      Chelseaman 20 июля 2015, 11:08

      какая конкуренция, ты стал днищем второсортным, фенербахче теперь твой потолок

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Chelseaman 20 июля 2015, 20:36

      Помолчал бы лучше, это ваш лемпёрд - выражаясь твоими словами - "днище", был вышвырнут после многолетней рабской собачьей преданности клубу как щенок на обочину.

      1
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      Рейтинг: +77

      Chelseaman > lobsterdam 21 июля 2015, 18:47

      лэмпарда никто никуда не вышвыривал, у него просто закончился контракт, и он остается легендой не только челси, но и всей апл, а рвп прослыл шлюxoй и таковым для всех и останется

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Chelseaman 21 июля 2015, 22:43

      А по мне - лемперд хуже любой[Соблюдайте правила]и и не надо мне петь военных песен и расписывать за всю апл!

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Chelseaman 21 июля 2015, 22:55

      Такие голы, что забивал Робин, твоему жалкому лемперду и не снились. Смотри чм-14 и восхищайся молча!

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      Рейтинг: +26

      serset 20 июля 2015, 04:38

      Обе Ван...

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 20 июля 2015, 00:23

      Я всегда была за Персика, но нужно уметь смотреть на вещи объективно и адекватно, в последнее время он сдал, стал ошибаться часто и т.д.
      Не дал шанса, это не те слова..были шансы, многие, но не вышло. Я рада, что всё мирно разрешено, опираясь на верные видения ситуации как Перси, так и Гаала.
      Да и вообще, к чёрту подобные новости, спасибо Персику за всё, что он сделал, а сделал он немалое.
      Все всё понимают, все счастливы, нужно просто оставить эту тему и пожелать Перси удачи.

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      Рейтинг: +11

      fanredsMU > Катя_МЮ 21 июля 2015, 18:27

      при фергюсоне ван перси еще пару сезонов рвал бы

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 19 июля 2015, 22:37

      После травмы он только с вба сыграл, ну и на последние 10минут с арсом выходил. И всё. Вместо него играл покидающий команду и деревяный фалькао

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 19 июля 2015, 22:29

      Английски вариант влом искать, но что-то мне кажется что тут речь идет не про отпуск после ЧМ, а про вынужденый отдых в связи с травмой которую он в феврале получил.
      Если это так, то Ван Гаал и вправду не дал ему шанса вернуть место в составе.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 21:50

      Из выше сказанного понятно лишь только одно Ван Персия "_ Ван Гаал меня предал, я в него верил как в отца, а он оказался злым дядькой."

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июля 2015, 21:35

      Вот так теряют корешей

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 19 июля 2015, 21:26

      ну как хе не дал? Давал, выпускал на многие игры, но надо было забивать 100% моменты, глядишь, бы и оставил!

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton > lobsterdam 19 июля 2015, 22:38

      После травмы он только с вба
      сыграл, ну и на последние
      10минут с арсом выходил. И
      всё. Вместо него играл
      покидающий команду и
      деревяный фалькао

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > DavideSanton 20 июля 2015, 18:09

      спасибо, я в курсе.

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton > lobsterdam 20 июля 2015, 20:06

      по твоему первому комму так не скажешь

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > DavideSanton 20 июля 2015, 20:31

      просто речь была о том, что даже выходя не на полный тайм, он имел массу моментов, которые могли изменить ход игр, если бы он забил эти мячи (а был обязан), то МЮ был бы на 2 месте.

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton > lobsterdam 20 июля 2015, 20:46

      Да после бромвича он и не выходил вроде, только в конце с арсеналом. Так что таких уж шансов у него не было.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > DavideSanton 22 июля 2015, 00:00

      Приглашаю тебя в конференцию болельщиков Манчестер Юнайтед, конечно, не всех, с этого портала, в скайп. Лишь переписка. Если заинтересовало, заходи в мой профиль, там мой ник. И добавляйся. Если нет скайпа, зарегистрируйся :)Я жду ответа.

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      Рейтинг: +46

      Karakas 19 июля 2015, 21:07

      Ничиге за Фенер погоняеш тоже клуб, у тебя возраст ничиго личного брат. Наверное как то так. Сказали в МЮ.

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      Рейтинг: +11

      Tyoma88 19 июля 2015, 20:49

      Нечего было из Арсенала уходить

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