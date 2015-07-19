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    Чех доволен своим дебютным матчем за «Арсенал»

    Вратарь сборной Чехии и лондонского «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебютный поединок в составе команды. Вчера «канониры» в финальной встрече турнира в Сингапуре переиграли «Эвертон» со счетом 3:1.

    «Я уже не первую неделю провёл в составе «Арсенала», и мне просто не терпелось выйти на поле в составе своей новой команды. Рад тому, что это наконец-то произошло! «Эвертон» - крепкий соперник, мне это отлично известно. Но мы сумели сломить их сопротивление и выиграли. Здорово начинать сезон с хорошей победы, это придаёт силы для отличного старта в официальных поединках.
    Я хорошо себя чувствую в составе «Арсенала», меня очень радушно приняли в команде. Нет никакого дискомфорта - ни морального, ни физического. Отыграл все девяносто минут и очень доволен по этому поводу», - цитирует Чеха Sky Sports.
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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 11:27
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 22 июля 2015, 00:10

      Считаю в Арсенале лучшими Карсола и Ремси.

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 22 июля 2015, 00:07

      Чех подходит для Арсенала потому что у него арсенал это пушкари а чех танкист.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 23:19

      Прикрасную игру демонстрировали Канониры на всем отрезке турнира По Этому победу одержали именно они. Если вы хотите чтобы вашу игру назвали Красивой Нужно так же увернно играть в воротах как Петр Чех однако все же гол престижа пропустили испортили настроение Чеху но он все равно Рад Лучше Играть и пропустить чем сидеть на скамейке и смотреть на поле как было последний год в Челси. Интересно в Лиге он Так же будет играть уверенно или же вся уверенность уйдет после первого пропущенного гола. Тогда пожелаем ему и Арсеналу побед в дальнейшем, не может такой клуб бороться за 4 место, на 2 можно было бы, но с такой защитой Пока что Ничего, если в безобидной ситуации пропустили голешник.

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      Рейтинг: +107

      YRunner 19 июля 2015, 20:00

      Так держать!

      0
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 19 июля 2015, 19:59

      Арсенал лучший клуб в Англии, по игре.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Hезнакомец 20 июля 2015, 00:12

      Ну не знаю, скорее Сотон.

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > Hезнакомец 22 июля 2015, 00:08

      Челси лучший в Англии.

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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 19 июля 2015, 18:28

      Поздравляем

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 18:05

      Лучшего дебюта и не пожелаешь...

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      Рейтинг: +76

      Шмавон 19 июля 2015, 16:47

      с дебютом Чех

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 июля 2015, 16:30

      Вперед, к чемпионству!

      4
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 16:27

      Петр Чех произвел неплохое впечатление на этом турнире и ему вполне по силам стать основным вратарем Арсенала в новом сезоне! Скорее всего конкурировать он будет с Давидом Оспиной) Щесны как то сдал...

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