«Трабзонспор» отклонил предложение «Ренна» по Уорису

Уоррис все ещё не может найти себя...
"Ренн" обратился к "Трабзонспору" с предложением о покупке Маджида Уориса за 4 миллиона евро, однако турецкий клуб ответил отказом, сообщает Sports Crusader. "Трабзонспор" хочет получить за 23-летнего ганца, который в минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Турции, не забив ни одного гола, не меньше 6 миллионов.
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