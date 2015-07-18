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    «Трабзонспор» отклонил предложение «Ренна» по Уорису

    "Ренн" обратился к "Трабзонспору" с предложением о покупке Маджида Уориса за 4 миллиона евро, однако турецкий клуб ответил отказом, сообщает Sports Crusader. "Трабзонспор" хочет получить за 23-летнего ганца, который в минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Турции, не забив ни одного гола, не меньше 6 миллионов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:12

      Уоррис все ещё не может найти себя...

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:31

      У Ренна в нападении собраны достойные игроки. Клуб не имеет необходимость покупать ганца.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 07:05

      судя по цене, Трабзонспор не хочет продавать!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:50

      Нападающий без голов за 6 миллионов...

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      Рейтинг: +10

      CIMBOM1905 > Sevastopol-www 18 июля 2015, 09:24

      Купили за 5.5 лимонов

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www > CIMBOM1905 18 июля 2015, 23:51

      Нападающего без голов... Лучше бы Смолова...

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