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    "Динамо" презентовало игровую форму на сезон

    Московское "Динамо" силами троих своих футболистов сегодня представило игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2015/2016. Честь показать обмундирование выпала Роману Зобнину, Матье Вальбуэна и Александру Кокорину.

    Впервые в представленной форме бело-голубые сыграют в ближайшую субботу против "Зенита".



    Фото: "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 19:04
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +38

      тащ Сухов 17 июля 2015, 20:09

      Надеюсь спустя 40 лет эта форма чемпионская станет... кстати заметили ,что Кокорин больше не насебя,а на Погребняка похож.

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 10:56

      да они как то стали голубо-белыми а не наоборот! дали бы им уже форму как у ..ентов - и с погонами!

      0
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      Рейтинг: +38

      тащ Сухов > denmig 17 июля 2015, 20:01

      Иди уфу смотри тупой поросеночек

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 10:22

      Обічная

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      Рейтинг: +115

      berda2003 17 июля 2015, 10:00

      а почему чёрные трусы?...

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      Рейтинг: +38

      тащ Сухов > berda2003 17 июля 2015, 20:01

      дань торпедонам))

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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 09:37

      Форма играть не будет, можно и в кальсонах показывать классную игру!

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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 09:34

      ок

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 июля 2015, 09:14

      А что изменилось?

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      Рейтинг: +60

      Барабуля 17 июля 2015, 09:08

      А стоит то вообще играть?

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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июля 2015, 09:02

      Главное не обертка, главное что внутри.

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      Рейтинг: +399

      kella 17 июля 2015, 09:02

      Все то же только трусы длиннее

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