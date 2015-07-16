"Динамо" презентовало игровую форму на сезон

Надеюсь спустя 40 лет эта форма чемпионская станет... кстати заметили ,что Кокорин больше не насебя,а на Погребняка похож.
Московское "Динамо" силами троих своих футболистов сегодня представило игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2015/2016. Честь показать обмундирование выпала Роману Зобнину, Матье Вальбуэна и Александру Кокорину.
Впервые в представленной форме бело-голубые сыграют в ближайшую субботу против "Зенита".
Фото: "Чемпионат.ком".
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