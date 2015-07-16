Мутко: "Я бы хотел, чтобы на поле было на одного россиянина больше"

А я бы хотел что бы Мутко со своими колегами ушел на пенсию☝️
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А я бы хотел что бы Мутко со своими колегами ушел на пенсию☝️
Только полная отмена лимита поддержит российский футбол !!!!! Лимит гарантирующий российским игрокам место в основном составе это ещё один шаг к концу нашего футбола ! Лимит в 11 игроков изолирует нашу лигу от Европы и понизит её уровень ещё больше !!!!! Долой чинуш разрушающих наш футбол !!!
Я тоже хочу чтобы в кабинете министров одним русским больше стало, мудко иди в отставку!
Три года сопли жевали,перетягивали канат из пустого в порожнее,стараясь не ущемить ни "патриотов",ни богатые клубы.А цель-создание конкурентной сборной для ЧМ18 не приблизилась ни на йоту.Только радикальные меры в России работают.Или полная отмена лимита,или,практически,полный запрет на легов,плюс включение сборной в каледарь РФПЛ,до 2018г.И делать надо было уже с этого сезона.
до 1996 г
Да я буду рад видеть хоть 22 россиянина на поле, если они играть будут. Но почему вы, РФС, хотите насиловать мой мозг заставляя смотреть на то, как посредственные игроки отбывают номер? На поле должны выходить сильнейшие по спортивным показателям.
Потрясающая мысль! Пока Бубнов считает ТТД, а заграница просчитывает варианты на компьютерах, мудко, как выдающийся мастер изложил всю разработанную им стратегию развития нашего футбола! Вся стратегия уместилась в одной фразе "гения":- "Я бы хотел, чтобы было на одного россиянина больше." Браво! Если не проканает, то на следующий сезон, этот "талантливый" спец разработает новую стратегию развития:- "Я бы хотел, чтобы было на ДВА россиянина больше." И.т.д...
Странные вы ребята... А нельзя сделать 15+10, при условии 6+5... Ведь если по соображать, то 6+5 превращается в 13+12...
Если бы в Динамо и Спартаке Бескова и ДК Лобановского можно было иметь легионеров, то все бы трофеи были нашими и ни один легионер с Блохиным, Онищенко и Веремеевым и Черенковым, Шавло и Гавриловым конкуренции бы не выдержал.
Народ чемпионат стал унылым после того как к нам поехали легионеры а вот как раз раньше чемпионат был намного интересней (факт смотрите посещаемость )
Раньше, это когда?
До 96 года была советская школа подготовки игроков и благодарные советские болельщики. Сейчас, это все убили и растащили. К слову в первом дивизионе играют в основном одни россияне, посещаемость такого зрелища я думаю тебе известна.