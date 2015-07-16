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    Мутко: "Я бы хотел, чтобы на поле было на одного россиянина больше"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко высказался за ужесточение лимита на легионеров до схемы "5 иностранцев + 6 россиян". Об этом Мутко заявил журналистам.
    "Я бы еще хотел, чтобы было на одного россиянина больше. Предстоящий сезон покажет, как будет работать новый лимит. Думаю, в первой части следующего года вернемся к обсуждению. Надо посмотреть, как будет развиваться сезон, каким потенциалом мы обладаем", - сказал Мутко журналистам.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 14:54
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    Комментарии173
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      Рейтинг: +148

      Miha 17 июля 2015, 22:56

      А я бы хотел что бы Мутко со своими колегами ушел на пенсию☝️

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 июля 2015, 18:30


      Только полная отмена лимита поддержит российский футбол !!!!! Лимит гарантирующий российским игрокам место в основном составе это ещё один шаг к концу нашего футбола ! Лимит в 11 игроков изолирует нашу лигу от Европы и понизит её уровень ещё больше !!!!! Долой чинуш разрушающих наш футбол !!!

      0
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      Рейтинг: +257

      Alex-96 17 июля 2015, 14:21

      Я тоже хочу чтобы в кабинете министров одним русским больше стало, мудко иди в отставку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Pleafant 17 июля 2015, 14:19

      Три года сопли жевали,перетягивали канат из пустого в порожнее,стараясь не ущемить ни "патриотов",ни богатые клубы.А цель-создание конкурентной сборной для ЧМ18 не приблизилась ни на йоту.Только радикальные меры в России работают.Или полная отмена лимита,или,практически,полный запрет на легов,плюс включение сборной в каледарь РФПЛ,до 2018г.И делать надо было уже с этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 июля 2015, 12:42

      до 1996 г

      -1
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      Рейтинг: +43

      Jeber 17 июля 2015, 12:29

      Да я буду рад видеть хоть 22 россиянина на поле, если они играть будут. Но почему вы, РФС, хотите насиловать мой мозг заставляя смотреть на то, как посредственные игроки отбывают номер? На поле должны выходить сильнейшие по спортивным показателям.

      1
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      Рейтинг: +242

      fas759 17 июля 2015, 11:01

      Потрясающая мысль! Пока Бубнов считает ТТД, а заграница просчитывает варианты на компьютерах, мудко, как выдающийся мастер изложил всю разработанную им стратегию развития нашего футбола! Вся стратегия уместилась в одной фразе "гения":- "Я бы хотел, чтобы было на одного россиянина больше." Браво! Если не проканает, то на следующий сезон, этот "талантливый" спец разработает новую стратегию развития:- "Я бы хотел, чтобы было на ДВА россиянина больше." И.т.д...

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 17 июля 2015, 10:38

      Странные вы ребята... А нельзя сделать 15+10, при условии 6+5... Ведь если по соображать, то 6+5 превращается в 13+12...

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 17 июля 2015, 09:27

      Если бы в Динамо и Спартаке Бескова и ДК Лобановского можно было иметь легионеров, то все бы трофеи были нашими и ни один легионер с Блохиным, Онищенко и Веремеевым и Черенковым, Шавло и Гавриловым конкуренции бы не выдержал.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 июля 2015, 06:19

      Народ чемпионат стал унылым после того как к нам поехали легионеры а вот как раз раньше чемпионат был намного интересней (факт смотрите посещаемость )

      -1
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      Рейтинг: +242

      fas759 > bashnat013 17 июля 2015, 10:53

      Раньше, это когда?

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 > fas759 17 июля 2015, 12:43

      до 1996 г

      -1
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      Рейтинг: +242

      fas759 > bashnat013 17 июля 2015, 13:07

      До 96 года была советская школа подготовки игроков и благодарные советские болельщики. Сейчас, это все убили и растащили. К слову в первом дивизионе играют в основном одни россияне, посещаемость такого зрелища я думаю тебе известна.

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