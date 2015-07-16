Мутко: "Я бы хотел, чтобы на поле было на одного россиянина больше"

Министр спорта РФ Виталий Мутко высказался за ужесточение лимита на легионеров до схемы "5 иностранцев + 6 россиян". Об этом Мутко заявил журналистам.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: "Я бы еще хотел, чтобы было на одного россиянина больше. Предстоящий сезон покажет, как будет работать новый лимит. Думаю, в первой части следующего года вернемся к обсуждению. Надо посмотреть, как будет развиваться сезон, каким потенциалом мы обладаем", - сказал Мутко журналистам.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.