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    Вице-президент "Ростова": "Мы хотели бы вернуть Дьякова"

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с бывшим игроком команды защитником Виталием Дьяковым. Ранее московское "Динамо", где футболист тренировался в межсезонье отказалось подписать с ним контракт.

    "У нас есть интерес к этому игроку. Но пока не знаем всей ситуации, каковы его отношения с "Динамо". Когда поймем, состоится разговор.Конечно, хотели бы его вернуть. Это наш футболист с российским паспортом", – сказал Шикунов.

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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 19:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 14:28

      "Это наш футболист с российским паспортом" – и этим всё сказано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 июля 2015, 23:40

      ВОЗВРАЩАЙСЯ В РОСТОВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 июля 2015, 23:30

      Не зря ли..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 15 июля 2015, 20:38

      Странно, он ведь от них ушел. А они его обратно зовут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 15 июля 2015, 20:18

      Интерес подкрепите материально. Тогда и вернете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2015, 20:05

      Не реально.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Трезвый повар 15 июля 2015, 20:02

      В Ростове Виталий был лидером.Хотелось бы его вернуть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 19:50

      в столице найдутся желающие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 19:48

      В Ростове выглядел класс!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 15 июля 2015, 19:47

      На кой он нужен,неусидчивый.

      0
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