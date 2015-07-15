Боррьелло и Ночерино - приоритет "Болоньи" на трансферном рынке

Вернувшаяся по итогам прошлого сезона в "Серию А" "Болонья" ведет работу над усилением состава. Так, команда рассчитывает подписать контракты с нападающим "Дженоа" Марко Боррьелло и хавбеком "Милана" Антонио Ночерино. Именно этих игроков в первую очередь хочет заполучить клуб.



Добавим, что виды на Боррьелло имеет также "Карпи", пришедший вместе с "Болоньей" из "Серии Б".



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