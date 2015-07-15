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    Боррьелло и Ночерино - приоритет "Болоньи" на трансферном рынке

    Вернувшаяся по итогам прошлого сезона в "Серию А" "Болонья" ведет работу над усилением состава. Так, команда рассчитывает подписать контракты с нападающим "Дженоа" Марко Боррьелло и хавбеком "Милана" Антонио Ночерино. Именно этих игроков в первую очередь хочет заполучить клуб.

    Добавим, что виды на Боррьелло имеет также "Карпи", пришедший вместе с "Болоньей" из "Серии Б".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 08:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 11:11

      Шлак собирает шлак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 09:25

      Канадцам надо серьёзней инвестировать в Болонью. А то долго они в серии А не задержатся.

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