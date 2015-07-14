Петраков продлил контракт с "Торпедо"

Московский футбольный клуб "Торпедо" продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.





Московское "Торпедо" в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей "черно-белые" не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение "Торпедо" в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.

