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    Петраков продлил контракт с "Торпедо"

    Московский футбольный клуб "Торпедо" продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.

    Московское "Торпедо" в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей "черно-белые" не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение "Торпедо" в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.
    "Сегодня мы продлили контракт с Валерием Петраковым на один сезон. Цели команды на ближайший сезон будут определены после кубкового матча в четверг против подольского "Витязя", - сказал Тукманов.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 16:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +141

      Rruma 14 июля 2015, 21:44

      Все опять: через год они в ФНЛ, потом в РПЛ, а затем назад

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 14 июля 2015, 18:49

      ураааааааа

      0
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      Рейтинг: +22

      Shagua 14 июля 2015, 17:52

      Спасибо Петракову за все что он делает для этого клуба ! Тукманов вон из Торпедо !

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 июля 2015, 17:03

      У Торпедо суперлифт, через один дивизион ходит.

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > ДСА 14 июля 2015, 17:30

      да уж!это что то!

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