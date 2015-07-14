Петраков продлил контракт с "Торпедо"

Все опять: через год они в ФНЛ, потом в РПЛ, а затем назад
Московский футбольный клуб "Торпедо" продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.
Московское "Торпедо" в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей "черно-белые" не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение "Торпедо" в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.
"Сегодня мы продлили контракт с Валерием Петраковым на один сезон. Цели команды на ближайший сезон будут определены после кубкового матча в четверг против подольского "Витязя", - сказал Тукманов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!