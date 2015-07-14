Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Рома" интересуется Рондоном

    "Рома" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Хосе Саломону Рондону.
    Римляне рассматривают 25-летнего венесуэльца в качестве альтернативы форварду "Манчестер Сити" Эдину Джеко, за которого "горожане" требуют 35 миллионов евро.
    "Рома" уже начала сбор информации о Рондоне. "Зенит" готов продать игрока за 20-22 миллиона евро.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:51

      Нельзя его продавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 10:48

      Им армейского негра мало??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      slavik166 14 июля 2015, 10:43

      Главные специалисты по трансферам,тактике,стратегии клубов-это бледно-розовые пятаки ,пониобразные млекопитающие и всё это располагается на базе ржавой дрезины , а топливом для этого странного механизма является -мусор.Всё это месиво и есть масковское футбольное сообщество,питательной средой является ненав исть к ПЕТЕРБУРГУ и ЗЕНИТУ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > slavik166 14 июля 2015, 10:49

      Ты только не заплачь, Славик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      korn3512 14 июля 2015, 09:27

      Он же уже порвался..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 08:47

      срочно продать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 14 июля 2015, 08:43

      Джеко значительно сильнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2015, 08:41

      рондон 20 млн!!)))
      10-12 млн., красная цена в базарный день)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 14 июля 2015, 06:24

      За 20 можно смело отдавать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Bearded man 14 июля 2015, 09:41

      не, ну ты реально думаешь, что за него 20 могут дать? он же сам эти слухи вкидывает, чтобы по контракту газа накинули...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man > просто сашка 14 июля 2015, 12:34

      Ну армейское хрустальное чудо купили, а тут почему нет? Тем более опыт игры в европейском чемпионате есть, да и в сборную берут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 14 июля 2015, 05:07

      неужель за 20 млн некого купить больше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 14 июля 2015, 04:57

      ЗЮ куда то канул, теперь уля распродаёт всех ЗЕНИТОВЦЕВ и покупает кого нипопадя… баба в футболе, что на корабле - НИКЧЕМУХА !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      piercman > KAFA2525 14 июля 2015, 10:53

      ЗЮ 3 месяца назад расторг контракт с соккером, по соглашению сторон © серьёзно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11