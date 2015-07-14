"Рома" интересуется Рондоном

Нельзя его продавать.
Нельзя его продавать.
Главные специалисты по трансферам,тактике,стратегии клубов-это бледно-розовые пятаки ,пониобразные млекопитающие и всё это располагается на базе ржавой дрезины , а топливом для этого странного механизма является -мусор.Всё это месиво и есть масковское футбольное сообщество,питательной средой является ненав исть к ПЕТЕРБУРГУ и ЗЕНИТУ.
срочно продать!
Джеко значительно сильнее.
рондон 20 млн!!)))
10-12 млн., красная цена в базарный день)))
За 20 можно смело отдавать.
не, ну ты реально думаешь, что за него 20 могут дать? он же сам эти слухи вкидывает, чтобы по контракту газа накинули...
Ну армейское хрустальное чудо купили, а тут почему нет? Тем более опыт игры в европейском чемпионате есть, да и в сборную берут.
неужель за 20 млн некого купить больше?