"Рома" интересуется Рондоном

"Рома" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Хосе Саломону Рондону.

Римляне рассматривают 25-летнего венесуэльца в качестве альтернативы форварду "Манчестер Сити" Эдину Джеко, за которого "горожане" требуют 35 миллионов евро.