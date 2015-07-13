"Бавария" не продлит контракт с Писарро

Пора уже наверное.
"Клаудио - отличный человек, который в предыдущие годы много сделал для "Баварии". И если после профессиональной карьеры он захочет связать свою судьбу с клубом, то мы обсудим этот вопроc" - цитирует слова Заммера tz.
Пора уже наверное.
Писарро есть из чего выбирать.
Элегантный пинок в направлении пенсии
В МЮ. Стопудово.
пицца останется в системе клуба.это все очень хорошо.но нужно покупать нападающего.всего 1 левандовски остался.
Синан же больше на фланге играет.
Педро за 30-ку подпишут.
Ну, пора уже может и бутсы на гвоздь, Клаудио. 36 уже всё-таки.
А вообще удачи Клаудио, куда бы не перешел. Он вроде в Бундеслиге хочет остаться.
он вроде в клубе остается в тренерском штабе.привет!
ну почему бы нет.он же не ноет что сидит на замене и согласен иногда играть.
В этом уходе тоже Гвардиола виноват.)) *сарказм*
писарро надо оставлять...продать мюллера хави мартинеса роббена и лама...заморозить переход хави в аль-садд плюс прикупить педро...чё т бавария слишком немецкая пока что
Поблагодарить нужно его за долгие годы, которые он отдал Баварии!