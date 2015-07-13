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    "Бавария" не продлит контракт с Писарро

    Мюнхенская "Бавария" не станет продлевать контракт с перуанским нападающим Клаудио Писарро. Об этом сообщил спортивный директор клуба Матиас Заммер:

    "Клаудио - отличный человек, который в предыдущие годы много сделал для "Баварии". И если после профессиональной карьеры он захочет связать свою судьбу с клубом, то мы обсудим этот вопроc" - цитирует слова Заммера tz.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 07:53
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 22 июля 2015, 21:07

      Пора уже наверное.

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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:15

      Писарро есть из чего выбирать.

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      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 13 июля 2015, 16:25

      Элегантный пинок в направлении пенсии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      MashaTr2 13 июля 2015, 13:49

      В МЮ. Стопудово.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 13:46

      пицца останется в системе клуба.это все очень хорошо.но нужно покупать нападающего.всего 1 левандовски остался.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 13 июля 2015, 15:38

      Есть Синан Курт.)))

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      Рейтинг: +39

      ORei > Сливки общества 13 июля 2015, 17:28

      Синан же больше на фланге играет.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > ORei 13 июля 2015, 17:49

      Скобочки в конце зачем, как ты думаешь?:) У нас вообще с нападение беда. Надеюсь, кого-нибудь подпишут на замену.

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      Рейтинг: +39

      ORei > Сливки общества 13 июля 2015, 20:39

      Педро за 30-ку подпишут.

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      Рейтинг: +95

      bfd 13 июля 2015, 12:58

      Ну, пора уже может и бутсы на гвоздь, Клаудио. 36 уже всё-таки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 12:26

      А вообще удачи Клаудио, куда бы не перешел. Он вроде в Бундеслиге хочет остаться.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Сливки общества 13 июля 2015, 13:46

      он вроде в клубе остается в тренерском штабе.привет!

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 13 июля 2015, 14:00

      Привет! Где-то прошел слушок, что хочет еще года 2 поиграть.)

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Сливки общества 13 июля 2015, 15:24

      ну почему бы нет.он же не ноет что сидит на замене и согласен иногда играть.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 12:25

      В этом уходе тоже Гвардиола виноват.)) *сарказм*

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      Рейтинг: +894

      Ахад 13 июля 2015, 11:06

      писарро надо оставлять...продать мюллера хави мартинеса роббена и лама...заморозить переход хави в аль-садд плюс прикупить педро...чё т бавария слишком немецкая пока что

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      Рейтинг: +662

      Triem 13 июля 2015, 09:54

      Поблагодарить нужно его за долгие годы, которые он отдал Баварии!

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