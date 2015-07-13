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    Петер Шмейхель - главный кандидат на пост тренера "Лестера"

    Главным кандидатом на пост главного тренера английского "Лестера" является именитый в прошлом вратарь сборной Дании Петер Шмейхель. До сего момента датчанин не имел тренерской практики. В ближайшее время клуб определится, кого назначить на ответственный пост. В числе претендентов до недавнего времени фигурировал и Гус Хиддинк.

    В "Лестере" играет сын Петера Шмейхеля Каспер, который также занимает вратарскую позицию.

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    Источник: Skysports

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    13.07.2015 00:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:24

      Не самый худший вариант...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:04

      Будет семейный подряд

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 13 июля 2015, 09:47

      Зря была затеина эта перестановка с тренерами. На данной должности от Шмейхеля одних былых заслуг будет маловато. Не знаю как можно дойти до такого чтобы без опытного тренера ставить во главе клуба в АПЛ, видимо у совета директоров крепкие нервы. Интересно даже Шмейхель физрук или нет? Ну пока его не возьмут на пост мы об этом не узнаем.
      Хиддинк имеет колосальный опыт работы с такими командами возможно у него больше шансов на успех. Хотя интересно он согласиться возглавить Лис или нет? Скоро начнется новый сезон времени мало чтобы определиться с тренером. Сейчас либо возьмут что есть ну либо начнут сезон без тренера.

      0
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 13 июля 2015, 06:40


      Вот те раз! Такая новость, а разукрашенного Мурзика в комментах к посту нет.
      Либо уже нализался капель валериановых на радостях, либо дрыхнет без задних лап проспав историческое событие...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Fester_Addams 13 июля 2015, 12:05

      Ещё не вечер!

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > sir_Alex 13 июля 2015, 16:45


      Вот дождался вечера, а всё равно Мурзика след простыл и даже на горизонте не видно...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Fester_Addams 13 июля 2015, 18:14

      Значит, в БАНе

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > sir_Alex 13 июля 2015, 18:40


      Странно если так, его комменты безобидные и не злые, скорее чаще ему на хвост наступали, чем он в тапки гадил...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Fester_Addams 13 июля 2015, 21:04

      Со здешними модераторами ни в чём нельзя быть уверенным. Проверено на себе

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      Рейтинг: +392

      juventus186 13 июля 2015, 01:21

      Так, а где Котяра?
      Котяра , который лис на самом деле!?:-)
      Короче, ладно, здорово, Котяра, хоть тебя и нет.
      Вот станет Лестер чемпионом, а тебя нет!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 00:31

      успеха Касперу - сам Петя успех уже имеет.

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 13 июля 2015, 00:26

      А котейка не против?

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      Рейтинг: +1775

      piercman > The_BESTolo4b 13 июля 2015, 00:59

      без его одобрения шмейхель не получит пост)

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 13 июля 2015, 00:24

      Нормального тренера послали, как и руководство Фиорентины, одну гадость наверное пьют, полоумные.

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      Рейтинг: +98

      morgoshia > Летчик66 13 июля 2015, 00:33

      Все просто, Пирсон попадал в скандалы, последние каплей стало выходка сына Найджела в турне по Азии(на расистской почве), вот и не стали больше семейку терпеть и расторгли сними контракты.

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