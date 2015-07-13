Петер Шмейхель - главный кандидат на пост тренера "Лестера"

Главным кандидатом на пост главного тренера английского "Лестера" является именитый в прошлом вратарь сборной Дании Петер Шмейхель. До сего момента датчанин не имел тренерской практики. В ближайшее время клуб определится, кого назначить на ответственный пост. В числе претендентов до недавнего времени фигурировал и Гус Хиддинк.



В "Лестере" играет сын Петера Шмейхеля Каспер, который также занимает вратарскую позицию.



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