«ПСВ» арендовал Лестьенна

Голландский «ПСВ» объявил об аренде бельгийского нападающего Максима Лестьенна. В соглашении предусмотрена возможность выкупа контракта.
В прошлом сезоне Лестьенн выступал в составе «Дженоа». Бельгиец провел в Серии А 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Напомним, права на форварда принадлежат катарской группе инвесторов.
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В прошлом сезоне Лестьенн выступал в составе «Дженоа». Бельгиец провел в Серии А 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Напомним, права на форварда принадлежат катарской группе инвесторов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.