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    «ПСВ» арендовал Лестьенна

    Голландский «ПСВ» объявил об аренде бельгийского нападающего Максима Лестьенна. В соглашении предусмотрена возможность выкупа контракта.

    В прошлом сезоне Лестьенн выступал в составе «Дженоа». Бельгиец провел в Серии А 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

    Напомним, права на форварда принадлежат катарской группе инвесторов.

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    Источник: ФК ПСВ

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    12.07.2015 13:53
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    Комментарии (7)
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    kidd-75
    1436699464
    Одно слово Максимка...
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    guf ak-47
    1436699665
    статистика ужасная
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    Barca09-09
    1436700086
    НЕ ПЛОХО
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    Zenit-84
    1436700237
    Удачи Максиму!
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    ologreds
    1694997626
    numo435476
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