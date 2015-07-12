Вейналдум: "Макларен уже пытался подписать меня"

ну удачи тебе там.
Новичок "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером "сорок" Стивом Маклареном.
"Стив Макларен - человек, который поставил "Твенте" хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за "Фейенорд", он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас" - прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.
Напомним, что Вейналдум перешел в "Ньюкасл" из "ПСВ". Ранее футболистом активно интересовался "Зенит".
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"Стив Макларен - человек, который поставил "Твенте" хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за "Фейенорд", он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас" - прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.
Напомним, что Вейналдум перешел в "Ньюкасл" из "ПСВ". Ранее футболистом активно интересовался "Зенит".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.