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    Вейналдум: "Макларен уже пытался подписать меня"

    Новичок "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером "сорок" Стивом Маклареном.

    "Стив Макларен - человек, который поставил "Твенте" хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за "Фейенорд", он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас" - прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.

    Напомним, что Вейналдум перешел в "Ньюкасл" из "ПСВ". Ранее футболистом активно интересовался "Зенит".

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    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    12.07.2015 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 19:40

      ну удачи тебе там.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 13:40

      Настойчивый Макларен

      0
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      Рейтинг: +11

      4 walls 12 июля 2015, 13:03

      .

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 12:26

      Надо было в Зенит...

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