Кураньи: "Мог остаться в "Динамо", но хочу играть при аншлагах"

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи поведал о том, что он вполне мог продлить свой контракт с бело-голубыми.



"У меня была возможность пролонгировать соглашение еще на два года. Все знают, что у меня там были прекрасные финансовые условия. Но я хочу играть в Германии. Между Россией и родиной есть большая разница. В Бундеслиге полные трибуны, бешеная атмосфера, на каждом матче всегда есть минимум 20000 человек. В России не так", - посетовал немец.



Футболист, вероятно, продолжит карьеру либо в "Аугсбурге", либо в "Ганновере".



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