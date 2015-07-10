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    Кураньи: "Мог остаться в "Динамо", но хочу играть при аншлагах"

    Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи поведал о том, что он вполне мог продлить свой контракт с бело-голубыми.

    "У меня была возможность пролонгировать соглашение еще на два года. Все знают, что у меня там были прекрасные финансовые условия. Но я хочу играть в Германии. Между Россией и родиной есть большая разница. В Бундеслиге полные трибуны, бешеная атмосфера, на каждом матче всегда есть минимум 20000 человек. В России не так", - посетовал немец.

    Футболист, вероятно, продолжит карьеру либо в "Аугсбурге", либо в "Ганновере".

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    Источник: Bild

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    10.07.2015 06:24
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 17:23


      Если для чудака так важна посещаемость его нового клуба - то кто мешал Кураньи открыть поисковик и узнать посещаемость Динамо ДО ПОДПИСАНИЯ контракта?

      Ах, зарплата привлекла?!

      Ну, вот и коззёл. Пeтyx гамбургский.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 18:32

      Очень правильные слова, за исключением оскорблений)))

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Sem25 10 июля 2015, 18:42

      Простите. Был не сдержан.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 17:20


      Кураньи повёл себя как коззёл.


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      Рейтинг: +444

      лошадка35 10 июля 2015, 15:53

      некрасиво.
      просто плевок в сторону своего бывшего клуба.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 10 июля 2015, 15:12

      игра твоя была такая же, как и посещения зрителей.

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      Рейтинг: +28

      trouble 10 июля 2015, 12:39

      ХАХАХАХ Кевин считает, что это важно? Главное это деньги распилить, а аншлаги это не нужная тема-еще подерутся или заряды обидные руководству кричать. А нашим футболерам главное деньги получить и подарки дорогие, а как и где играть все равно-они же "профессионалы"

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 12:35

      хаха! лукавишь Кевин в бундеслиге давно полные трибуны Почему сразу не перешел?!?

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      Рейтинг: +16

      Независимое Мнение 10 июля 2015, 12:15

      К сожалению,это так.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 10 июля 2015, 12:10

      Всё, бардак кончился, осталось тараканчика без отступных уволить: -

      "
      Дмитрий Анатольевич Иванов стал заместителем Сысоева
      Автор Fcdin
      09.07.2015 г.
      Руководящий состав клуба продолжает претерпевать изменения. Заместителем исполнительного директора назначен Дмитрий Анатольевич Иванов, ранее занимавший схожую должность в структуре "Динамо", проработав в клубе на протяжении порядка 20 лет. Два года назад он ушел из клуба после появления там новой команды управленцев во главе с Борисом Ротенбергом и стал трудиться в руководстве РФС, будучи приглашен туда Николаем Толстых, которого успел застать еще в роли президента "Динамо". Дмитрий Анатольевич - специалист по юридическим вопросам. В свое время плотно занимался изучением вопроса с финансовым фэйр-плей, когда разрабатывалась программа соответствия ему. Иванов будет помогать исполнительному директору Сергею Сысоеву по всем текущим и организационным вопросам. Особо отметим, что он не имеет отношения к бывшему генеральному директору клуба Дмитрию Александровичу Иванову, с которым они, впрочем, плодотворно работали в одной команде в 2006-09 годах."

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      Рейтинг: +226

      salaga > Борисыч1 10 июля 2015, 12:49

      Этого усатого заменят на другого усатого.

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      Рейтинг: +39

      leo2011-12 > Борисыч1 10 июля 2015, 16:17

      Думаю,что скоро Иванов станет спортивным директором,а Кобелев-главным тренером.

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      Рейтинг: +23

      maximN1 10 июля 2015, 11:35

      Справедливо и правдиво

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      Рейтинг: +32

      cri1712 10 июля 2015, 11:33

      Так то он прав, добавь в наш чемпионат болел как англии Герминии и т д, то у нас бы и сами матчи смотрелись зрелищней и интересней.

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