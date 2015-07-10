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    Трансфер Касильяса в "Порту" на грани срыва

    Переход вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса в "Порту" оставляет массу вопросов, хотя на днях сообщалось, что все детали улажены и уже в пятницу испанец переедет в Португалию. Однако "сливочные" и футболист по-прежнему не могут разрешить финансовые разногласия. В частности, нет понимания, кто будет платить за Касильяса налоги в новой стране. Кроме того, голкипер намеревается получать в "Порту" весь объем заработной платы, который бы получил в Мадриде на протяжении ближайших двух лет, что не совсем устраивает "Реал".

    На 10-е июля было назначено прощание с Касильясом на "Сантьяго Бернабеу".

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    Источник: Marca

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    10.07.2015 06:11
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    Комментарии131
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:59

      Всё разрешилось: он перешёл в "Порту"...

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      Рейтинг: +523

      FCRM1 10 июля 2015, 20:28

      Да лучше в МЛС или в Катар к Чави иди

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      Рейтинг: +200

      3наток футбола 10 июля 2015, 17:49

      Помню хет-трик этого парня в ворота Барсы на домашнем стадионе каталонцев Парк де Пренс.Тот матч закончился со счетом 11-1,как сейчас помню!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > 3наток футбола 11 июля 2015, 06:37

      Когда это было?

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      Рейтинг: +34

      Александр Викторович 10 июля 2015, 17:10

      Касильяс,как и Акинфеев,после рождения ребенка сдал!

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      Рейтинг: +71

      JimmyKAN 10 июля 2015, 16:12

      такими темпами икер может этот сезон на лавке в реале просидеть. реалу так даже выгодней будет, если он у них на лавке останется, а не в порту. з/п все равно реалу платить))

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 10 июля 2015, 14:46

      Кас мог бы остаться в Реале!но,он не хочет сидеть в запасе!

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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 10 июля 2015, 14:26

      Почему именно Порту? Других вариантов не было?

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      Рейтинг: +144

      hakuNJ 10 июля 2015, 13:30

      Есть утверждение, что вратарь – это полкоманды. Я полностью солидарен с таким мнением потому что существует множество примеров где вратарь тащит команду вперед. Из последних примеров преобразование Барселоны и мне кажется ключевая роль здесь стоит именно в смене вратарской позиции конечно же вкупе с тренерскими способностями Луиса Энрике. Который является для меня лучшим тренером нежели Пеп Физрук Гвардиола, который тренируя Рому смог поставить ей красивый атакующий футбол с владением мяча, но к сожалению, не на долгий срок, и команда посыпалась в один момент, что не умоляет тренерского таланта Луиса. Я последние 6 лет каждое летнее трансферное окно желаю, чтобы Икер нашел себе другой клуб и на это меня подтолкнул Моуриньо, который обличил Икера совершенно в другом свете. Его плаксивые интервью + его апелляция судьям во время атак противника (он даже не пытался отбивать мяч двумя руками получалась патовая картина так как одной рукой он судье жестикулировал, а другой отбивать мяч пытался). Провал сборной Испании это яркий пример того как сдал Касильяс. Я верю, что с Де Хеей у нас получится забетонировать подступы к воротам и если уж забьют, то это будет не очередной ляп от капитана,а грамотные действия атакующей стороны.

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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 > hakuNJ 10 июля 2015, 13:43

      Правда в твоих словах есть. Никогда не нравился Икер, да вратарь хороший был и есть. Но ппц визучий..... Но всё же Пересу стоило бы более человечнее все это устроить. Не хотел уходить. Да пусть играет, вторым вратарем......

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      Рейтинг: +144

      hakuNJ > Суmраk 05 10 июля 2015, 13:56

      Он не собирается быть вторым вратарем тем более будет вносить дистабилизацию внутри коллектива (его многочисленные интервью говорят, что он не Петр Чех). Икер хочет играть и клуб его в этом всячески поддерживает, так как отпускает его в виде свободного агента (по контракту осталось два года) и готов взять на себя часть зарплаты. Плюс проводы намечаются и в заявлении говорится, что двери Мадрида для Икера всегда открыты и по завершении карьеры он сможет занять какую-нибудь должность. Клуб поступает более чем по-человечески.

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > Суmраk 05 10 июля 2015, 14:00

      Он плакса. Мне вообще хочется, чтобы Реал его оставил и вообще не выпускал

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      Рейтинг: +418

      mister_лео > hakuNJ 10 июля 2015, 17:29

      всё грамотно и чётко написал ! но то что Пэпа называешь физруком ошибаешься !! Барселона которую он создал была лучшей за всю историю этого клуба и вряд ли кто то ещё создаст такую !!

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      Рейтинг: +144

      hakuNJ > mister_лео 10 июля 2015, 17:41

      А отчего не физрук то? Бавария, которая была при Хайкинсе не требовала из машины делать мотороллер. Жозе ушел оставив Карло отличный состав который заточен под определенную философию, что сделал отличный тренер? Правильно! Привнес некоторые коррективы и Мадрид заиграл новыми красками. А теперь посмотри, что сделал Пеп? Где его квалификация? Посмотри, как он позволяет «троллить» свой медицинский персонал, возможно, ему не стоило выпускать футболиста, который только недавно восстановился и получил рецидив? Поживем и увидим насколько квалифицированный специалист Гвардиола, и был ли я прав на его счет. Да и Барселона которая досталась ему какая она была? Клубная философия на удержании мяча и это с конца 90х дала свои плоды в виде воспитанников таких как Хави и Иньеста прибавим сюда появившегося Месси насколько нужно быть недалеким специалистом, чтобы не дать такому таланту шанс? А книга которая вышла в свет благодаря Златану? Он же описал все что происходило в клубе и исходя из этого тогда уже было понятно, что это физрук.

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      Рейтинг: +69

      Cri_Ro_7 10 июля 2015, 13:22

      Да успокойтесь вы, Мадридцы, не гоните на Каса. Еще непонятно правда это или нет

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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 июля 2015, 13:19

      Считаю - Касильяс имеет право на получение ВСЕХ денег, он подписывал контракт - рассчитывал на эти условия.
      Если теперь Реал считает, что Кас им не нужен - пусть воложат бабосики и пасутся дальше.

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