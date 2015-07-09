"Порту" увеличит зарплату Касильяса

Португальский "Порту" готов увеличить зарплату Икера Касильяса до 3,5 млн евро в год в случае перехода голкипера из мадридского "Реала". Ранее сообщалось, что португальцы предлагают стражу ворот оклад в 2,5 млн евро.
Напомним, Касильяс практически согласовал условия перехода, а "сливочные" готовы отпустить своего голкипера бесплатно, но при этом Икер не хочет терять в зарплате около 15 млн евро, которые, по его мнению, должен компенсировать "королевский клуб". Таким образом, сумма требуемая Касильясом у "Реала" снизится до 11 млн евро.
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