"Порту" увеличит зарплату Касильяса

Португальский "Порту" готов увеличить зарплату Икера Касильяса до 3,5 млн евро в год в случае перехода голкипера из мадридского "Реала". Ранее сообщалось, что португальцы предлагают стражу ворот оклад в 2,5 млн евро.

Напомним, Касильяс практически согласовал условия перехода, а "сливочные" готовы отпустить своего голкипера бесплатно, но при этом Икер не хочет терять в зарплате около 15 млн евро, которые, по его мнению, должен компенсировать "королевский клуб". Таким образом, сумма требуемая Касильясом у "Реала" снизится до 11 млн евро.