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    "Порту" увеличит зарплату Касильяса

    Португальский "Порту" готов увеличить зарплату Икера Касильяса до 3,5 млн евро в год в случае перехода голкипера из мадридского "Реала". Ранее сообщалось, что португальцы предлагают стражу ворот оклад в 2,5 млн евро.

    Напомним, Касильяс практически согласовал условия перехода, а "сливочные" готовы отпустить своего голкипера бесплатно, но при этом Икер не хочет терять в зарплате около 15 млн евро, которые, по его мнению, должен компенсировать "королевский клуб". Таким образом, сумма требуемая Касильясом у "Реала" снизится до 11 млн евро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 14:41
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:48

      привыкли некоторые игроки к большим деньгам.трудно придется жить на 2.5 млн конечно.очень трудно.))

      1
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 22:30

      Лирика...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      orbit22rus 9 июля 2015, 19:33

      А запятые расставлять не учили редакторов?

      0
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      Рейтинг: +43

      baltazor 9 июля 2015, 19:12

      Когда уже эта эпопея с Касильясом-то закончится? Расставание с Реалом у него какое-то уж слишком долгое...

      2
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      Рейтинг: +102

      Madridist-m 9 июля 2015, 19:04

      Как же присосался этот Икер....Лопес был гораздо круче него и тихо мирился с зарплатой 1.5 лямов евро не сказав и слова ушел.
      А Этот присосался,уже 3 года не уровень Топ клуба,а все равно играет благодаря Пересу.
      Перес достал доить этого "бедненькую легенду",после его требований,нужно как минимум пиньком под зад выкинуть.

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      Рейтинг: +88

      dj45 > Madridist-m 9 июля 2015, 22:05

      ты шо малолет?"лопес был гораздо круче него",за 25 лет в Реале,круче него никого не было,так что слейся отсюда,васек

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      Рейтинг: +102

      Madridist-m > dj45 9 июля 2015, 22:54

      Советую сменить очки.

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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:03


      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +102

      Madridist-m 9 июля 2015, 18:58

      Недостоин и лишнего ляма.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Madridist-m 9 июля 2015, 19:04

      Ты глор. =)

      3
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      Рейтинг: +102

      Madridist-m > Mоnоlo 9 июля 2015, 21:21

      И почему же?

      3
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 9 июля 2015, 18:55

      не в деньгах счастье, куда он уже зажрался

      2
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 9 июля 2015, 18:19

      разберуться

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 17:36

      всё в шоколаде

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