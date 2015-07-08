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    "Реал" ответил отказом на предложение "Челси" по Иско

    Мадридский "Реал" отказался продавать своего полузащитника Иско в лондонский "Челси", несмотря на предложенные "пенсионерами" 28 миллионов евро. Сообщается, что против продажи хавбека выступает лично главный тренер "сливочных" Рафаэль Бенитес, рассчитывающий на Иско.

    Среди претендентов на испанца фигурирует также туринский "Ювентус".

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    Источник: Mirror.co.uk

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    08.07.2015 00:37
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +865

      ROIS 9 июля 2015, 21:40

      Жаль. Отличный игрок.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 18:55

      За Иско минимум 35 млн...

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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:13

      Ясное дело,что что Иско не продадут.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:16

      может им денег мало

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Die Roten 8 июля 2015, 18:54

      Иско не продаётся и точка.))

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 июля 2015, 14:17

      Хоть Иско остается и то радость))))

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Raulya 8 июля 2015, 18:58

      Уход Касильяса давно ожидался,это конечно печально,но что поделать возраст берёт своё...

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      Рейтинг: +25

      012 8 июля 2015, 13:43

      а кто еще всяких иньест будет в дураках оставлять

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:04

      хорошо

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 8 июля 2015, 10:38

      28 лямов? )))))))) ахахахахаха, с дуба рухнули что ли?! Если какой то Погба стоит больше 80, то Иско все 130 стоит!

      4
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Ruslan3132 8 июля 2015, 14:35

      Погба раскрученный, а Иско больше 40 точно не стоит!

      2
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      Рейтинг: +22

      ballak144 8 июля 2015, 09:32

      неужели Оскара продадут?

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 8 июля 2015, 09:05

      Касильяс говорил, что Иско- будущее Реала! Он явно прогрессирует. О цене: Погба явно переоценен, Иско- недооценен.

      11
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Vladimir 808 8 июля 2015, 10:39

      Абсолютно согласен, Владимир!

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 > Ruslan3132 8 июля 2015, 13:16

      Салют, Руслан! РЕАЛьно подхожу! Иско сегодня уже добротный, хороший сборник Испании. А цена 28, это даже не смешно, на фоне нынешних футбольных трансферов.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Vladimir 808 8 июля 2015, 16:25

      Приветствую, Владимир! Эта сумма выглядит как издевательство ))) Учитывая, что покупали его за 40 и после этого он только вырос как игрок, стал и опытнее и более разноплановый, да и в сборной заиграл с тех пор. Надеюсь останется в Реале. Итак мало испанцев остается.

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