"Реал" ответил отказом на предложение "Челси" по Иско

Мадридский "Реал" отказался продавать своего полузащитника Иско в лондонский "Челси", несмотря на предложенные "пенсионерами" 28 миллионов евро. Сообщается, что против продажи хавбека выступает лично главный тренер "сливочных" Рафаэль Бенитес, рассчитывающий на Иско.



Среди претендентов на испанца фигурирует также туринский "Ювентус".



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