"Реал" намерен продлить контракты с Марсело и Карвахалем

Мадридский "Реал" в лице руководства клуба планирует продлить трудовые соглашения с защитниками команды Марсело и Даниэлем Карвахалем. С обоими футболистами будут заключены новые контракты со сроком действия до 2020-го года, информирует источник.



В минувшем сезоне Примеры Карвахаль и Марсело провели 30 и 34 игры соответственно.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

