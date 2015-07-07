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    "Реал" намерен продлить контракты с Марсело и Карвахалем

    Мадридский "Реал" в лице руководства клуба планирует продлить трудовые соглашения с защитниками команды Марсело и Даниэлем Карвахалем. С обоими футболистами будут заключены новые контракты со сроком действия до 2020-го года, информирует источник.

    В минувшем сезоне Примеры Карвахаль и Марсело провели 30 и 34 игры соответственно.

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    Источник: Marca

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    07.07.2015 19:51
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 8 июля 2015, 08:50

      Уже продлил!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 июля 2015, 00:07

      Скоро и эти сбегут

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 7 июля 2015, 22:56

      Отличная новость!

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 7 июля 2015, 22:39

      Продлят рабство =))

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 7 июля 2015, 22:37

      ОЧЕНЬ РАДЫ ЧТО КАРВАХАЛЯ ОСТАВЛЯЮТ ... ЗНАЧИТ У НАС ЕСТЬ ШАНС НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ ОБОРОНЫ В СУХУЮ

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > киэнджин 7 июля 2015, 22:56

      С приходом Данило,100 % основа Карвахал я под вопросом,так что рано радуешься.))

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      Рейтинг: +226

      рус фан 7 июля 2015, 22:14

      Марсело на мой взгляд можно попробовать и в опорной зоне использовать, Карвахаль молодой игрок и еще прибавит, продление контрактов нормальное решение.

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem > рус фан 7 июля 2015, 22:41

      Не в коем случае)))
      Марс нацелен на атаку, опора с ним это пиЗ*ец...
      Легче ставить его в левый фланг атаки))) ито пользы больше будет)
      Он номинальный латераль (по прописке), а так его можно найти где угодно кроме защиты)
      Своего рода Карлос в молодости)
      Пущяй играет как играет)...
      Бразил он.... они по другому они не умеют)

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > No problem 7 июля 2015, 22:50

      Согласен с тобой!
      Марсело, его бразильская натура так и тянет в атаку)

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      Рейтинг: +243

      No problem > Zidan05 7 июля 2015, 23:00

      Одного не пойму на)(уя его Дунга в сборной не пробует левым п.з.
      Мяч на ногах, с пасом норм, техника на уровне , мля спусти его с цепи...поставь защя под ним и все епта))))

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > No problem 7 июля 2015, 23:38

      Что верно то верно!

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан > No problem 8 июля 2015, 01:15

      Зато у Марса отбор нормальный и если ему всежь обьяснить что он должен играть за линией мяча может и прокатит как опорник, также у него энергии много это важно для такой позиции, хотя конечно бразилов всех слишком в атаку тянет.

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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 7 июля 2015, 21:33

      А как же иначе надо ведь продлить контракты со своими легендами марсело и карвахалем, а Каса и Рамоса на выход посредственные игрочишки, вся сущность риала)))

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      Рейтинг: +243

      No problem 7 июля 2015, 21:25

      Збс

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 7 июля 2015, 21:17

      Очень верное решение!

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      Рейтинг: +243

      No problem > Ruslan3132 7 июля 2015, 21:26

      Ты как друг мой Рус?)

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > No problem 7 июля 2015, 22:14

      Норм Нурик ) Сам как?
      Вот ловлю хоть какие-то позитивные новости ))

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      Рейтинг: +243

      No problem > Ruslan3132 7 июля 2015, 22:28

      Все ок друг)
      Ниче брат, малость подождем окно еще открыто)))
      Ждем бомбы от Переца)))..хотя они нам и [Соблюдайте правила] не нужны

      0
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 21:14

      Отличные игроки. Правда до сих пор припоминается тот самый привезенный пенальти Карвахаля в матче с Юве. Надо поработать ему летом над оборонительными действиями. Игрок Реала не должен так отвратительно играть в обороне.

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      Рейтинг: +243

      No problem > Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 21:33

      Да норм все брат)
      Дани со временем по умнеет. Не надо его дергать), привозы есть у всех.
      Даж акулы защи привозят нет-нет.
      Этот парень растет на глазах, видит поле, с пасом норм, в отборе не слаб, немного подтянуть с физикой и выбором позиции ииии...все будет зае.ись!

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