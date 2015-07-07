Часть шоу для "Спорт 360" могут поручить делать "Comedy Club"

Часть шоу для нового спортивного телеканала "Спорт 360" может быть сделана продюсерской компанией "Comedy Club Production", которая принадлежит холдингу "Газпром-Медиа". Продюсеры компании производят программы "Comedy Club", "Comedy Woman", комедийные сериалы и другие проекты, транслируемые на телеканале ТНТ.



Напомним, что канал "Спорт 360" создается на базе "России 2", выкупленного холдингом. По информации еженедельника "Футбол", большая часть программ будет посвящена пропаганде спорта и здорового образа жизни со ставкой на молодежную аудиторию.



В связи с закрытием канала "Россия 2" работники спортивного отдела ВГТРК будут уволены с 1 октября. Однако известно, что существует список из 100 человек, которых хотят видеть на новом телеканале. Это несколько комментаторов, редакторов, а также часть корреспондентов и ведущих утреннего эфира и тематических программ.



Правда, в их число может не войти известный комментатор Дмитрий Губерниев. Еженедельник "Футбол" сообщает, что "Газпром-Медиа" не против слышать "голос русского биатлона", однако проблемы могут возникнуть с плотной интеграцией Губерниева в другие, неспортивные, проекты ВГТРК. К совмещению должностей в двух конкурирующих холдингах обе стороны относятся негативно.



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