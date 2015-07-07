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    Часть шоу для "Спорт 360" могут поручить делать "Comedy Club"

    Часть шоу для нового спортивного телеканала "Спорт 360" может быть сделана продюсерской компанией "Comedy Club Production", которая принадлежит холдингу "Газпром-Медиа". Продюсеры компании производят программы "Comedy Club", "Comedy Woman", комедийные сериалы и другие проекты, транслируемые на телеканале ТНТ.

    Напомним, что канал "Спорт 360" создается на базе "России 2", выкупленного холдингом. По информации еженедельника "Футбол", большая часть программ будет посвящена пропаганде спорта и здорового образа жизни со ставкой на молодежную аудиторию.

    В связи с закрытием канала "Россия 2" работники спортивного отдела ВГТРК будут уволены с 1 октября. Однако известно, что существует список из 100 человек, которых хотят видеть на новом телеканале. Это несколько комментаторов, редакторов, а также часть корреспондентов и ведущих утреннего эфира и тематических программ.

    Правда, в их число может не войти известный комментатор Дмитрий Губерниев. Еженедельник "Футбол" сообщает, что "Газпром-Медиа" не против слышать "голос русского биатлона", однако проблемы могут возникнуть с плотной интеграцией Губерниева в другие, неспортивные, проекты ВГТРК. К совмещению должностей в двух конкурирующих холдингах обе стороны относятся негативно.

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.07.2015 13:44
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    Комментарии172
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 8 июля 2015, 09:39

      Денежный проект ради новых денег...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      katalonez 8 июля 2015, 09:00

      Есть у меня подозрение что канал будет шлак

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 21:28

      Одним из комментатором матчей может быть назначен один из представителей Комеди Клаба - Гарик Харламов. И перед началом каждого матча он будет кричать: "Руууууууууууусь!"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      djon64 7 июля 2015, 20:46

      Ну если за дело взялся Комеди Клаб то хана Спорту более пошлых программ не знаю.Где Спорт и где Комеди Клаб?Да заставь дурака господу молиться.

      4
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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 7 июля 2015, 20:36

      Ого Губерниева, а кто биатлон будет комметировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 7 июля 2015, 20:17

      Теперь заживем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 7 июля 2015, 20:07

      во намутили

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 7 июля 2015, 20:05

      Теперь кирпичное e6лo Светлакова будет нам новости спорта читать... Спасибо, не надо. Эти рожи с ТНТ пусть там и сидят, не надо спорт смешивать с тупой чернухой.)

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      Рейтинг: +38

      132421354132 7 июля 2015, 19:59

      Да наш футбол цирк :качающийся на месте Лёня,ноющий и постоянно злой Вернблум ,Халк который любит нырять от касания ,Широков ,который посылает всех.Аршавин и Кержаков ,ну и как же без Бубнова ,который будет Ттд считать и критиковать всех и говорить ,что все кривоногие ,а Барса лучшая))

      1
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      Рейтинг: +27

      eskobar34 7 июля 2015, 19:54

      Ну то что надо спортивный канал для общего пользования,бесплатный это правильно.Россия 2 не справляется с обязанностями да и давно уже это не спортивный канал

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