"Атлетико" ведет переговоры о трансфере Карраско

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Спортивный директор "Монако" Луиш Кампуш прокомментировал интерес к полузащитнику Яннику Феррейре-Карраско со стороны мадридского "Атлетико":
Мадридцы рассчитывают, что бельгиец сможет заменить хавбека Арду Турана, который перешел в "Барселону". Ранее "Атлетико" стремилось приобрести игрока "Бенфики" Николаса Гайтана, однако сумма отступных оказалась слишком высокой (35 миллионов евро).
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