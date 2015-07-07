Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Атлетико" ведет переговоры о трансфере Карраско

    Спортивный директор "Монако" Луиш Кампуш прокомментировал интерес к полузащитнику Яннику Феррейре-Карраско со стороны мадридского "Атлетико":

    «Сейчас он наш игрок, и Янник пройдет предсезонку вместе с «Монако». Но неизвестно, что произойдет. Посмотрим», – приводит слова Кампуша Atletico Fans со ссылкой на Marca.

    Мадридцы рассчитывают, что бельгиец сможет заменить хавбека Арду Турана, который перешел в "Барселону". Ранее "Атлетико" стремилось приобрести игрока "Бенфики" Николаса Гайтана, однако сумма отступных оказалась слишком высокой (35 миллионов евро).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 7 июля 2015, 15:29

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:22

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 7 июля 2015, 14:15

      после спонсора, Атлетико скатился вниз

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Clint > dante_voorhees 7 июля 2015, 14:23

      Какой спонсор?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Clint 7 июля 2015, 14:25

      про какой то 100500+ или как там новый спонсор у них 500+

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > dante_voorhees 7 июля 2015, 16:23

      я бы так не сказал, просто идет перестройка команды на увеличение скорости игры - медленный Манджукич и уставшие бегать возрастные Туран и Миранда покидают команду, быстрые Виетто и Мартинес приходят. Жалко быстроногий мальчик Коноплянка сорвался с крючка))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 13:03

      Растащат Монако по частям и скатится клуб вниз таблицы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Juventus21 7 июля 2015, 13:49

      как уже бывало =)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 14:00

      Хотя самому хотелось бы, чтоб Юве урвал Курзаву)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:42

      Не по зубам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 7 июля 2015, 12:42

      не думаю, что это равноценная замена.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11