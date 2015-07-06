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    Закария Баккали стал игроком "Валенсии"

    Бельгийский нападающий Закария Баккали перешел из ПСВ в "Валенсию", сообщает официальный сайт испанского клуба.

    Контракт с 19-летним бельгийцем рассчитан до лета 2020 года.

    "Непросто приобрести такого молодого игрока с таким большим потенциалом, который уже дебютировал за сборную Бельгии. Мы очень рады и благодарны Закарии за то, что он решил присоединиться к нам", - говорится в сообщении "Валенсии".

    В прошлом сезоне Баккали сыграл в общей сложности 49 матчей за ПСВ и забил 9 мячей.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 18:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12

      dreamer_xD 7 июля 2015, 07:01

      Если все будет хорошо, то Валенсия здорово заработает на нем

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 июля 2015, 23:39

      Валенсию в чемпионы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 6 июля 2015, 23:29

      3 пошел. Ещё как минимум 2 игроков ПСВ этим летом уйдут из клуба, надеюсь удачно.

      0
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:17


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +30

      FCMU CR7 6 июля 2015, 20:29

      Хороший игрок. Через лет 6-7 перейдет в Барсу за 100 лямов.

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      Рейтинг: +93

      Deuced 6 июля 2015, 20:28

      после продадут за 50 + млн в Реал или Барсу

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 6 июля 2015, 20:25

      Валенсия хорошо усиляется)

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 6 июля 2015, 20:09

      его вроде как сгнобить хотели во втором составе псв? или простили...49 матчей норм

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > timur_zenit_fan 6 июля 2015, 22:49

      В прошедшей кампании он не играл в основе, все верно...

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      Рейтинг: +28

      ferrari8 6 июля 2015, 20:00

      Точнее он крайний нападающий, а лучше сыграет на обоих флангах атакующего вингера-бровочника.

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 19:42

      Перспективный игрок.

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