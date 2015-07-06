Закария Баккали стал игроком "Валенсии"

Если все будет хорошо, то Валенсия здорово заработает на нем
Бельгийский нападающий Закария Баккали перешел из ПСВ в "Валенсию", сообщает официальный сайт испанского клуба.
Контракт с 19-летним бельгийцем рассчитан до лета 2020 года.
"Непросто приобрести такого молодого игрока с таким большим потенциалом, который уже дебютировал за сборную Бельгии. Мы очень рады и благодарны Закарии за то, что он решил присоединиться к нам", - говорится в сообщении "Валенсии".
В прошлом сезоне Баккали сыграл в общей сложности 49 матчей за ПСВ и забил 9 мячей.
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