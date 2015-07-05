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    Защитник "Аугсбурга" Баба может перейти в "Рому"

    Левый защитник "Аугсбурга" Абдул Рахман Баба близок к переходу в "Рому". Римляне согласовали с 21-летним игроком 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.

    Однако "Рома" пока не договорилась с "Аугсбургом". Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как "Аугсбург" требует 25 миллионов.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    05.07.2015 17:50
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:32

      Баба для Ромы...

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      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 5 июля 2015, 22:00

      Купили Бабу для Пупса!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +389

      Альфия > Lazio-Kiev 6 июля 2015, 11:27

      КЛОЗЕту тоже не мешало бы бабу прикупить, а то так и норовит слинять из вашего клуба

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Альфия 6 июля 2015, 12:50

      Грубо , мадам, и не умно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      Альфия > Lazio-Kiev 6 июля 2015, 13:47

      Куда мне до ВАС, потому и тренеруюсь пока на кошечках....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 21:44

      Баба нынче дорогая.

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      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:43

      Сторгуются в итоге...

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 5 июля 2015, 20:41

      Дорогая Баба)) Хотя все они такие))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 июля 2015, 19:08

      Получается Ромовая Баба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      Amanreca 5 июля 2015, 19:08

      Баба больше подойдет Манчестеру:)
      С дайвером руни отличная связка будет:)

      0
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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 5 июля 2015, 19:06

      Так уже одна перешла же из ЦСКА

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 5 июля 2015, 19:00

      барсе больше подошел бы.

      2
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 5 июля 2015, 18:40

      Им еще найти бы Деда

      3
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