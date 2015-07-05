Защитник "Аугсбурга" Баба может перейти в "Рому"

Баба для Ромы...
Левый защитник "Аугсбурга" Абдул Рахман Баба близок к переходу в "Рому". Римляне согласовали с 21-летним игроком 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.
Однако "Рома" пока не договорилась с "Аугсбургом". Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как "Аугсбург" требует 25 миллионов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Однако "Рома" пока не договорилась с "Аугсбургом". Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как "Аугсбург" требует 25 миллионов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!