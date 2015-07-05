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    Кононов: "Судья не засчитал чистый гол Смолова"

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своими комментариями по итогам проигранного сегодня товарищеского матча с австрийским "ВАК Ст. Андрэ" (1:2).

    "Несмотря на поражение, игра по сравнению с предыдущим матчем была совершенно иной. Команда выходит из-под нагрузок. В первом тайме Федор Смолов забил чистый гол, но рефери ошибся и его не засчитал. Впереди много работы - например, в обороне", - сказал специалист.

    Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля гостевым матчем с "Амкаром".

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.07.2015 00:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:12

      Смолов велИк!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Деникин_А 5 июля 2015, 10:57

      Кто в курсе, Енджейчик играть будет, или конец карьеры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Davidgreen 5 июля 2015, 10:18

      *

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июля 2015, 09:23

      Федора можно поздравить с первым голом молодец!Проиграли нечего страшно. Самое главное, что бы сейчас выявить все самые слабые места.Удачи и побед нашему "Краснодару"!Мы Вас верим, не подведете нас !

      1
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 5 июля 2015, 09:18

      Очень даже хорошо, что Федя забивает! Значит усилит Краснодар!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:16

      Смолов будет забивать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:44

      Такое часто бывает...

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 5 июля 2015, 04:09

      Совсем скоро ЛЕ! Нужно быстрее форму набирать.

      0
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      Рейтинг: +31

      ESALCHAK 5 июля 2015, 03:21

      Радует то, что наигрывает Смолова! Значит и в чемпионате будет играть.

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 01:02

      Австрийские клубы для наших такой проблемой являются...есть ли еще в Европе клубы.которые так пакостят нашим?))

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