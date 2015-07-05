Кононов: "Судья не засчитал чистый гол Смолова"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своими комментариями по итогам проигранного сегодня товарищеского матча с австрийским "ВАК Ст. Андрэ" (1:2).



"Несмотря на поражение, игра по сравнению с предыдущим матчем была совершенно иной. Команда выходит из-под нагрузок. В первом тайме Федор Смолов забил чистый гол, но рефери ошибся и его не засчитал. Впереди много работы - например, в обороне", - сказал специалист.



Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля гостевым матчем с "Амкаром".



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